Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso

WASHINGTON (AP) — Un avión militar estadounidense de reabastecimiento en vuelo que participaba en la operación contra Irán se estrelló en Irak, ante lo cual se iniciaron las labores de rescate, informó el Comando Central de Estados Unidos el jueves.

No estaba claro de momento si había víctimas. Un funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder tratar la situación en desarrollo, señaló que la aeronave KC-135 que se estrelló tenía al menos cinco tripulantes a bordo.

El choque no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado, el cual describió el avión como "una pérdida".

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, informó que hubo dos aeronaves involucradas, y que una aterrizó sin problemas y la otra se estrelló en el oeste de Irak.

Un segundo funcionario estadounidense, que de igual manera habló a condición de guardar el anonimato, señaló que la otra aeronave involucrada también era un avión cisterna KC-135.

"Se pondrá a disposición más información a medida que la situación evolucione", expresó el Comando Central. "Solicitamos conservar la paciencia para poder recopilar detalles adicionales y proporcionar claridad a las familias de los militares".

¿Cómo ocurrió el accidente y qué antecedentes tiene?

El avión cisterna es la cuarta aeronave de la que se reconoce públicamente que ha chocado como parte de las operaciones de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, fuego amigo kuwaití derribó por error a tres cazas estadounidenses.

Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura de los F-15E Strike Eagles, y se encontraban en condición estable tras ser rescatados, informaron autoridades estadounidenses.

Hasta ahora, siete soldados de Estados Unidos han muerto en combate durante la guerra contra Irán, mientras que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, incluidos ocho de gravedad, informó el Pentágono esta semana.

Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han advertido que la guerra con Irán probablemente cobrará más vidas estadounidenses antes de que concluya.

Seis de los militares fallecidos murieron cuando un dron iraní impactó un centro de operaciones en un puerto civil de Kuwait. Eran reservistas del Ejército y trabajaban en logística, manteniendo a los soldados bien abastecidos de alimentos y equipo.

Murieron un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la campaña militar contra Irán el 28 de febrero. La República Islámica ha tomado represalias con misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del golfo Pérsico que albergan fuerzas armadas estadounidenses.

El séptimo militar estadounidense falleció después de resultar herido durante un ataque del 1 de marzo a la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

Trump se sumó a las familias en duelo en la Base Aérea de Dover para un traslado digno cuando los restos de los primeros seis soldados fueron devueltos a Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance, Hegseth y otros saludaron el séptimo féretro cubierto con la bandera a su llegada esta semana a Dover.

El avión cisterna KC-135 involucrado en el choque más reciente se basa en el mismo diseño que el avión de pasajeros Boeing 707, y entró en servicio militar hace más de 60 años. Al igual que otras aeronaves con muchos años de servicio, los aviones han pasado por diversas modernizaciones y mejoras a lo largo de los años.

Este tipo de aviones de reabastecimiento suelen tener una tripulación de tres personas. No está claro de momento qué función desempeñaban los tripulantes adicionales a bordo del vuelo.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, el año pasado la Fuerza Aérea tenía un total de 376 aviones KC-135, incluidos 151 en servicio activo, 163 en la Guardia Nacional Aérea y 62 en la Reserva de la Fuerza Aérea.