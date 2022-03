Barack Obama da positivo a Covid-19

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, anunció este domingo que dio positivo a Covid-19.

"He tenido la garganta áspera durante un par de días, pero por lo demás me siento bien", dijo en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Obama dijo que su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, dio negativo.

"Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y tener el refuerzo", dijo el exmandatario.

Mientras, señaló en Facebook: "es un buen recordatorio de que, incluso a medida que disminuyen los casos, debe vacunarse y conseguir el refuerzo si aún no lo ha hecho para ayudar a prevenir síntomas más graves y prevenir transmitir Covid a otros".

Recientemente Obama regresó a Washington, después de pasar gran parte del invierno en Hawái, reportó CNN.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió en Twitter: "Le deseo una rápida y fácil recuperación de #COVID19, presidente @BarackObama, y no podría estar más de acuerdo con usted: es importante que las personas se vacunen".