Crece número de trabajadores abandonados en barcos sin sueldo ni alimentos, dice la ONU

El número de barcos abandonados por sus propietarios en todo el mundo es mayor que nunca, según las organizaciones laborales y marítimas de las Naciones Unidas, lo que deja a miles de trabajadores atrapados a bordo sin un salario ni medios para volver a casa con sus familias.

Los casos se han duplicado en los últimos tres años, y en 2024, afectaron a más de 3.000 marineros de unos 230 barcos, según un análisis de datos de la ONU hecho por The Associated Press. Las cifras del año pasado podrían aumentar dado el tiempo que puede transcurrir antes de que los trabajadores vulnerables y frustrados se comuniquen para reportar su situación.

Según las directrices internacionales, se considera que los trabajadores están abandonados si los propietarios de los barcos no pagan dos o más meses de salarios, no proporcionan suministros básicos o dejan de comunicarse con la tripulación.

"Em ocasiones, el único recurso que tienen los marineros es permanecer en un barco hasta que les paguen", dijo Helen Meldrum, inspectora de barcos de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), que aboga por los derechos de los trabajadores marítimos.

Se trata de un fenómeno raramente visible desde tierra, y afecta más gravemente a las compañías navieras más pequeñas que prestan servicios en rutas comerciales menos rentables. Muchas tripulaciones que reportan falta de pago están en barcos corroídos, construidos hace décadas. Los principales países donde se presentaron casos el año pasado fueron Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y Arabia Saudí.

En los peores casos, tripulaciones enteras han pasado semanas sin alimentos adecuados o agua potable, o han vivido en barcos oscuros sin electricidad. Algunos trabajadores languidecen a bordo durante años, como Abdul Nasser Saleh, cuyo perfil presentó The Associated Press el año pasado en un artículo donde se explora el abandono de barcos en puertos de Estados Unidos y en el extranjero.

La AP encontró que los propietarios de los barcos a menudo dejaban de pagar a los trabajadores cuando sus costos se disparaban o el negocio se agotaba. Los propietarios comúnmente dejaban los barcos atracados en puertos donde las tripulaciones carecían de papeles de inmigración para pisar tierra o en fondeaderos a los que solo se puede acceder en barco.

El número de casos de abandono en 2024 superó el récord anterior establecido en 2023.

Gobiernos y organizaciones como la de Meldrum pueden reportar barcos abandonados a la ONU, que verifica los hechos básicos y solicita al propietario y a las autoridades pertinentes que encuentren una solución.

Recientemente, Meldrum ha buscado ayuda de las autoridades para obtener alimentos adecuados, combustible y los pagos atrasados de las tripulaciones de tres barcos de carga operados por una compañía llamada Friends Shipping. Los trabajadores a bordo del Sister 12, actualmente amarrado frente a la costa de Yemen, han estado confinados al barco durante más de un año sin recibir un pago, según su revisión.

"Esencialmente, están encarcelados en estos barcos", dijo Meldrum. "Esto va mucho más allá de la explotación".

Abdul Razzaq Abdul Khaliq, un marinero sirio a bordo del Sister 12, escribió a la AP a través de WhatsApp que el barco estaba lleno de insectos y que la tripulación tenía que usar agua de mar para bañarse. Las fotos y videos que compartió muestran los grifos expulsando turbia agua marrón, la cubierta llena de óxido y unas pocas piezas podridas de productos en la despensa.

"(No) hay comida en el barco, no hay agua, no hay vida", escribió.

Friends Shipping, con oficinas en Turquía y Dubái, tiene un patrón de abandono vinculado a su flota. Diecinueve de los 22 barcos listados en su sitio web han sido mencionados en casos de abandono, según datos de la ONU, aunque algunos de ellos podrían haber sido vendidos desde entonces. La compañía ostenta el lema "Hacemos el mundo más pequeño".

Meldrum dijo que Friends Shipping contrata a trabajadores que desconocen la reputación de la compañía, y luego los deja en condiciones tan precarias que muchos están dispuestos a irse a casa a la primera oportunidad, incluso sin pago. Se contratará a una nueva tripulación y todo el proceso se repite, dijo.

Friends Shipping no respondió a las preguntas de la AP sobre el abandono de su flota o el bienestar de sus tripulaciones. Una persona que respondió a los mensajes enviados al número de WhatsApp de la compañía en Turquía dijo que se suministraron provisiones a la tripulación del Sister 12 y que todos los trabajadores serían desembarcados, sin proporcionar detalles.

A pesar de los tratados globales sobre derechos laborales, hay pocas vías para hacer que los propietarios rindan cuentas en una industria donde los barcos suelen estar registrados en compañías de fachada indefinidas y ondean las banderas de países no relacionados con sus operaciones.

Se espera que los países cuya bandera ondea en los barcos actúen como primeros respondedores para ayudar a repatriar a los marineros y garantizar que tengan alimentos y atención médica, según las directrices de la ONU. En una enmienda de hace una década al Convenio sobre el Trabajo Marítimo firmada por más de 90 naciones también se exige que los Estados que abanderan los barcos avalen las embarcaciones que registran, exigiendo un seguro para cubrir varios meses de salarios si el negocio va mal.

En la investigación de la AP se encontró que, aun así, muchos de esos Estados no intervienen. Panamá, Palau y Tanzania registraron docenas de los barcos reportados como abandonados en 2024.

El prolongado aumento de casos de abandono podría significar que hay más marineros dispuestos a reportar abusos por parte de sus empleadores, pero las cifras generales probablemente subestiman la verdadera imagen de la explotación laboral en el mar. Los casos se dispararon por primera vez en medio de la pandemia global y han aumentado a medida que los propietarios de las embarcaciones se ven afectados por la inflación y otros costos crecientes.

La ITF, el grupo que aboga por los trabajadores, dijo haber ayudado a los trabajadores a recuperar más de 10 millones de dólares en pagos atrasados el año pasado. Los inspectores todavía luchaban por otros 10 millones adeudados, según la organización.