Bebé elefante le roba el show a reportero

Baby elephant disrupting a TV reporter is the best part of today. pic.twitter.com/DseqitxoG9 — Desert Frogger (@BT0731) November 14, 2022

El reportero Alvin Kaunda, estaba hablando de la situación de un orfanato de elefantes en Kenia cuando una trompa marrón asomó detrás de su oreja.

La trompa pertenecía a una bebé elefante que al parecer decidió que la mejor manera de llamar la atención sobre lo que ocurre en la reserva donde se encuentran era... robarle el show al reportero.

Kaunda, quien trabaja para la Kenya Broadcasting Corporation (KBC), la televisión pública keniata, estaba reportando sobre el impacto humano en la vida de los elefantes desde Sheldrick Wildlife Trust, en Nairobi, donde se cuida a elefantes huérfanos. "Para estos elefantes, esta fundación es lo que ellos llaman hogar", señalaba el reportero. "Aquí experimentan amor y viven su duelo", añadía. "Las acciones humanas están destruyendo los hábitats, diezmando el ecosistema y desestabilizando el ciclo de la vida".

Cuando la bebé elefante puso su trompa en su oreja, Kaunda decidió seguir adelante con su reporte. Sin embargo, el bebé elefante quiso seguir jugando y le puso su trompa en la cabeza mientras Kaunda hablaba de la importancia de que los seres humanos "cuidemos nuestro mundo".

"Era mi primera vez en el lugar", dijo Kaunda posteriormente. "Sabía que iba a ver elefantes, pero no sabía que me dejarían estar tan cerca de ellos".

Todo un profesional, Kaunda siguió narrando... hasta que la trompa de la elefanta llegó a su boca. Entonces, el reportero no pudo contener la carcajada.

"Primero, sentó el contacto de la trompa de la elefanta con mi espalda, pero decidí seguir adelante porque estaba haciendo casi la décima toma de mi reportaje en cámara. No iba a dejar que nada me detuviera", contó Kaunta a los medios. "Hasta que la bebé elefante puso su trompa en mi boca".

Sheldrick Wildlife Trust, una organización sin fines de lucro que administra el orfanato, identificó a la elefanta como Kindani, una hembra de 4 años que fue rescatada en abril de 2018, reportó el diario "The Washington Post".

El video, posteado en Twitter el fin de semana, acumula más de 12 millones de vistas.

"La elefanta bebé que interrumpe a un reportero de televisión es la mejor parte de hoy", compartió un usuario de Twitter.