Ben Gvir dice que manifestantes israelíes planean matarlo a él y a Netanyahu

JERUSALÉN (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben Gvir, aseguró hoy tener información de inteligencia sobre los supuestos planes de algunos grupos que promueven las protestas antigubernamentales para asesinarle tanto a él como al primer ministro, Benjamín Netanyahu.



"La mayoría de ellos son buenas personas, pero entre ellos están los que planean el próximo asesinato político, que dicen 'tienes que matar a Ben Gvir, Sara Netanyahu o a Benjamín Netanyahu'", afirmó hoy el ministro en declaraciones a la emisora pública Kan.

Ben Gvir, conocido por su retórica incendiaria, indicó que dentro de los grupos de protesta están "quienes planean el próximo asesinato político" en Israel, aunque un alto oficial de la Policía citado por Kan dijo no tener constancia de la información de inteligencia citada por el ministro al hacer esas acusaciones, que también han sido duramente criticadas por la oposición.

Cientos de miles de israelíes llevan dos meses saliendo a las calles cada sábado para protestar contra las medidas del nuevo gobierno, en particular, la polémica reforma judicial, que ven como una amenaza a la democracia liberal israelí, al pretender socavar la independencia de la justicia y politizarla.

"Veo las evaluaciones de inteligencia y escucho a los que gritan desde el fondo de sus corazones. Hay anarquistas de izquierda que hace algún tiempo cruzaron la línea roja y planean matarme a mí y al primer ministro", insistió Ben Gvir.

Además de las protestas cada sábado, que tienen el Tel Aviv su centro neurálgico -el pasado sábado congregaron solo en esa ciudad a más de 160,000 personas-, también ha habido protestas frente a la Knéset (Parlamento israelí) cuando se debaten los proyectos de ley de la reforma.

El pasado miércoles, también se convocaron masivas protestas en Tel Aviv y Jerusalén, que fueron sofocadas con gases pimienta y bombas de estruendo en la primera ciudad cuando los manifestantes trataron de bloquear una de las principales autopistas, y pintaron en el suelo "Netanyahu traidor".

Ese mismo día, cientos de manifestantes cercaron el salón de belleza donde Sara Netanyahu, esposa del primer ministro y figura muy influyente en política, se encontraba y tuvo que salir escoltada por la policía, lo que Ben Gvir calificó hoy como un "intento de linchamiento" citando de nuevo informes de inteligencia.

"Imagina si no fuera Sara Netanyahu en la peluquería, sino Lihi Lapid o Galit Benet (esposas de los anteriores primeros ministros). Ellas serían tratadas de manera diferente. Los manifestantes pueden gritar, pero no asediar una peluquería", añadió.

"El payaso de TikTok que mira pantallas y da órdenes, esta mañana se inventó materiales de inteligencia que no existen. Esto no solo es ridículo, sino que también es peligroso", tuiteó el líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid sobre la presencia de Ben Gvir el pasado miércoles de protestas en el centro de mando de la policía siguiendo los acontecimientos.

También el exministro de Defensa y figura fuerte en la oposición, Benny Gantz, pidió a Netanyahu que despida a Ben Gvir "antes de que sea demasiado tarde" y recordó que el ministro estuvo en el pasado "implicado en terrorismo judío en vez de ser reclutado para el Ejército".

Ben Gvir ha sido condenado en el pasado por vandalismo, incitación al racismo, vandalismo y apoyo a una organización terrorista israelí, y desde la política defiende medidas como la pena de muerte solo para árabes que cometen ataques o su expulsión.