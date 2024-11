Netanyahu destituye al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, un antiguo rival dentro del Partido Likud, al alegar falta de confianza mutua.

Gallant será reemplazado por el Ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz. El Ministro sin Cartera Gideon Sa'ar reemplazará a Katz como Ministro de Asuntos Exteriores.

"Desafortunadamente, aunque en los primeros meses de la guerra hubo confianza y hubo un trabajo muy fructífero, durante los últimos meses esta confianza se resquebrajó entre el ministro de Defensa y yo", dijo Netanyahu.

Declaró que no estaban de acuerdo en la gestión de la guerra y que Gallant tomó decisiones y declaraciones que contradecían las decisiones del gabinete, reportó el Times of Israel.

"He intentado muchas veces salvar esas brechas, pero cada vez se hacen más grandes", afirmó Netanyahu.

"Además, llegaron a conocimiento del público de una manera inaceptable y, peor aún, llegaron a conocimiento del enemigo, que lo disfrutó y se benefició mucho de ello".

Netanyahu dijo que la mayoría de los miembros del gobierno están de acuerdo con él, indicó el medio.

Por su parte, Gallant aseguró en X que "La seguridad de Israel fue y será siempre la misión de mi vida".