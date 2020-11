Biden apela a la unidad nacional

Washington.- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, amplió este viernes su ventaja en estados clave que definirán al ganador de la elección de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido declarado a su favor, por lo que evitó hacer alguna declaración triunfalista.

Por la noche, declaró: "No tenemos una declaración final de victoria todavía, pero los números nos cuentan una historia convincente y clara: Vamos a ganar esta carrera". Reconoció que el proceso "ha sido muy lento", pero subrayó que "no estamos hablando de números; estamos hablando de votos". Por eso, apeló a la paciencia. Y a la unidad nacional.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que "vamos a ganar esta carrera".

"Sólo hay que ver lo que ha pasado en 24 horas. Hace 24 horas íbamos atrás en Georgia, ahora vamos ganando. Hace 24 horas íbamos atrás en Pennsylvania, ahora vamos ganando. Vamos ganando con 74 millones de votos", aseguró Biden.

"Tenemos que mantener la calma. Dejar que el proceso funcione, mientras contamos todos los votos. La democracia funciona. Sus votos serán contados. No me importa cuánto trate la gente de evitarlo, no dejaré que pase", aseguró el demócrata.

Joe Biden ha pedido paciencia a los estadounidenses conforme avanza la votación, expresando su confianza en que al final, él y su compañera de fórmula, Kamala Harris, serán los ganadores.

En un tono calmado e incluso casi filosófico, Biden habló desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde reside, para lanzar un mensaje de comunión de todos los estadounidenses al afirmar que "no hay tiempo que perder" en un país polarizado con problemas acuciantes que resolver como la covid-19, el deterioro de la economía, la injusticia racial y la crisis climática.

"Nuestro viaje es hacia una unión más perfecta y continúa moviéndose. En EU tenemos puntos de vista fuertes, tenemos fuertes desacuerdos y eso está bien, los fuertes desacuerdos son inevitables y en democracia los desacuerdos fuertes son sanos", dijo Biden con voz tranquilizadora.

Un escenario colocado desde la noche de la elección para una eventual fiesta de victoria afuera del centro de convenciones de Delaware permanece intacto y es resguardado por personal de seguridad.

Escrutados 96% de las boletas en Pennsylvania, Biden se imponía, a las 22:00 horas, al presidente Donald Trump por casi 29 mil sufragios (49.6% contra 49.1%), ampliando la diferencia tras haberle dado un vuelco por la mañana. El sitio web de la Secretaría del estado señaló que aún deben contabilizarse más de 102 mil 541 votos por correo, muchos de ellos en el condado de Allegheny, un área demócrata en la que se ubica Pittsburgh, y en el bastión demócrata del condado de Philadelphia.