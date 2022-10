“Bielorrusia no irá a la guerra”

Moscú, Rusia.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur.

“No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos”, señaló durante una vista a un complejo militar-industrial en el campo de entrenamiento de armas combinadas de Obuz-Lesnovski, en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.

El diario bielorruso Nasha Niva informó el pasado lunes de que estaba recibiendo “indicaciones desde todo el país de que hombres reciben notificaciones para presentarse en oficinas de alistamiento” como parte de una “movilización oculta”.

El vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Grómov, dijo a la vez la víspera que “la amenaza de las Fuerzas Armadas rusas reanudando la ofensiva en el frente norte está creciendo”.

“Esta vez, la dirección de la ofensiva puede cambiarse hacia el oeste de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania para cortar las principales arterias logísticas del suministro de armas y equipo militar a Ucrania desde los países socios”, afirmó.

Según el militar, en los aeródromos bielorrusos hay aviones MiG-31 que pueden ser armados de inmediato con misiles de crucero del tipo Kinzhal.

El mismo día la aviación rusa comenzó a patrullar las fronteras de la Unión Estatal que Rusia mantiene con Bielorrusia.