Bielorrusia otorga asilo a estadounidense buscado por disturbios del Capitolio

Bielorrusia otorgó hoy asilo al estadounidense Evan Neumann, prófugo de la Justicia de EEUU por su implicación en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump.



"El ciudadano estadounidense Evan Neumann recibió el estatus de refugiado en Bielorrusia. Le entregaron el documento en la Dirección de Ciudadanía y Migración de la dirección regional de Interior de Brest", informó la agencia bielorrusa BELTA.

Neumann, uno de los más de 700 procesados por el asalto al Capitolio, abandonó EEUU en abril de 2021 rumbo a Ucrania, y cruzó ilegalmente la frontera ucraniano-bielorrusa en agosto del mismo año.

Explicó que se había marchado de Ucrania porque se sentía vigilado y temía por su vida.

"Me siento seguro en Bielorrusia. Estoy tranquilo, me gusta el país. Ahora experimento sentimientos encontrados. Me alegra porque Bielorrusia se ocupó de mí. Estoy triste por esta situación, porque mi país atraviesa problemas", afirmó, según BELTA.

Neumann, de 48 años, fue acusado formalmente de 14 cargos, que incluyen la participación en acciones violentas en un edificio o local restringido con uso de un arma mortal o peligrosa, disturbios civiles y agresión, resistencia a la detención.

Según las autoridades estadounidenses, se situó al frente de una barricada policial con una gorra roja que tenía el eslogan de la campaña de Donald Trump, como parte de una multitud de seguidores del mandatario saliente que intentaba romper la barrera de la policía.

En la actualidad, más de 700 estadounidenses enfrentan diversos cargos por los sucesos del 6 de enero de 2021, pero hasta el momento solo 165 han sido declarados culpables (cuatro de los cuales podrían enfrentar condenas de 20 o más años de cárcel) y solo 71 han sido condenados con penas de hasta 5 años de prisión.