Demandas legales en torno a 'It Ends With Us'

Un especialista de gestión de crisis de Texas demandó a Blake Lively por difamación después de que la actriz lo involucrara en su disputa legal con el coprotagonista y director Justin Baldoni por su película, "It Ends With Us".

Jed Wallace y su empresa, Street Relations, presentaron la demanda de 7 millones de dólares en el tribunal federal de Texas el martes. Alega que él no tuvo nada que ver con ninguna campaña para dañar la reputación de Lively, como ella alegó en una presentación judicial.

Wallace no está entre los demandados en el caso federal de Lively contra Baldoni, su compañía de producción y publicistas, en la que ella alega acoso sexual y otro tipo de acoso durante la producción y una campaña para difamarla después de esta. El especialista en crisis está nombrado en los documentos judiciales y en la historia del New York Times publicada el día que comenzó la serie de batallas legales en diciembre, cuando Lively presentó una queja.

Los abogados de Lively dijeron en un comunicado que la demanda de Wallace "no es solo un truco publicitario".

"Es una represalia transparente en respuesta a las acusaciones contenidas dentro de una queja de acoso sexual y represalias que la Sra. Lively presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California", dijo el comunicado. "Aunque esta demanda será desestimada, nos complace que el Sr. Wallace finalmente haya salido de las sombras, y que él también será responsabilizado en el tribunal federal".

En una presentación la semana pasada en el condado de Hays, Texas, que busca una deposición de Wallace, Lively alega que fue utilizada por publicistas que trabajaban con Baldoni para armar "un ejército digital en todo el país, incluyendo en Nueva York y Los Ángeles, para crear, sembrar, manipular e impulsar contenido despectivo que parecía auténtico en plataformas de redes sociales y foros de chat en internet".

La demanda de Wallace dice que ni él ni su empresa "tuvieron nada que ver con el presunto acoso sexual, la represalia, la falta de investigación o el apoyo y fomento del presunto acoso o la presunta represalia".

Dice que la presentación de la actriz en Texas "admitió que Lively no tiene hechos que respalden las acusaciones que hizo contra Wallace y Street", razón por la cual ahora busca investigar el alcance de su conducta.

Después de que Lively demandó a Baldoni, el actor presentó su propia demanda federal contra ella y su esposo, el astro de "Deadpool", Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión y buscando al menos 400 millones de dólares en daños.

Baldoni ya había demandado al New York Times por difamación, y su expublicista presentó una demanda apoyando a Lively.

"It Ends With Us", una adaptación de la popular novela de 2016 de Colleen Hoover que comienza como un romance, pero toma un giro oscuro hacia la violencia doméstica, se estrenó en agosto, superando sus expectativas de taquilla con un total doméstico de casi 150 millones de dólares. El éxito fue seguido por el escándalo sobre su producción y promoción.