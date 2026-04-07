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Bloqueos en Buenos Aires por eliminación del programa social de Milei

Grupos como UTEP y Polo Obrero rechazan la eliminación del programa que pagaba una asignación mensual.

Por AP

Abril 07, 2026 04:12 p.m.
A
Bloqueos en Buenos Aires por eliminación del programa social de Milei

BUENOS AIRES (AP) — Miembros de organizaciones sociales argentinas bloqueaban el martes varios accesos a la ciudad de Buenos Aires en protesta por la decisión del gobierno del ultraliberal Javier Milei dar de baja un programa laboral que contemplaba el pago de una asignación mensual a unas 900.000 personas.

Los cortes se producían principalmente en carreteras y puentes que unen la provincia de Buenos Aires con el sur y oeste de la capital argentina y eran protagonizados por combativos grupos de izquierda como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero y Libres del Sur.

La protesta se enmarca en el rechazo a la decisión oficial de eliminar el programa "Volver al Trabajo" que implicaba una paga mensual de 78,000 pesos (unos 55 dólares) a cambio de tareas como limpieza de calles o asistencia a personas que consumen drogas.

El programa será sustituido por un esquema por el cual los beneficiarios recibirán bonos digitales que sólo podrán ser utilizados para inscribirse en cursos de formación profesional.

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Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, dijo a periodistas que la decisión del gobierno no tiene un gran impacto en términos fiscales pero sí "en el bolsillo de la gente... porque implicaba tener un margen de planificación para más de 900,000 familias".

Las política de ajuste que Milei ha implementado en Argentina desde fines de 2023 para terminar con el déficit fiscal ha conllevado la desaparición de distintos subsidios, así como el congelamiento del presupuesto para distintos sectores como la universidad y salud públicas.

El gobierno se ha declarado en contra del sistema de asistencia social que estuvo vigente durante décadas en Argentina y ha acusado a las organizaciones sociales que gestionaban los programas de maniobras corruptas para quedarse con parte de la ayuda.

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