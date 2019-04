Bolsonaro justifica veto publicitario por "cambio de línea"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro justificó hoy su veto a un aviso comercial del Banco de Brasil (BB), que mostraba la diversidad racial y sexual de la juventud, al señalar que la línea del gobierno cambió y que su administración no quiere que el dinero público se utilice de esa manera.

"¿Quién nombra al presidente del BB, no soy yo? Entonces no necesito decir más. La línea cambió, ¿qué quiere la masa?: respeto a la familia, nadie quiere perseguir a ninguna minoría. Y nosotros no queremos que el dinero público sea usado de esa manera", arguyó para justificar su orden de retirar la publicidad.

"No es mi línea, ustedes saben que no es mi línea", dijo el presidente, citado por el diario Jornal do Brasil, y ejemplificó: "por ejemplo, mis ministros: yo tenía una línea, el armamento. ¿Yo no soy armamentista? Entonces, mi ministro, o es armamentista, o se queda en silencio. Es la regla del juego".

También comentó la entrevista que dio el detenido expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que Brasil es gobernado por "locos", sobre la cual Bolsonaro dijo que la autorización para que hablara con la prensa fue "un error de la justicia" y que elexmandatario "tiene que cumplir su pena y no dar declaración".

"Creo que Lula, primero, no debería hablar, habló tonterías. ¿Loco?, ¿quién es su equipo? Gran parte está presa, está siendo procesada. Tenía un plan de poder, donde finalmente nos robaría la libertad", dijo Bolsonaro.

Las declaraciones de este sábado se producen un día después que el gobierno ordenara que las empresas estatales sometan sus campañas publicitarias a la autorización previa de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), aunque ante diversas objeciones el gobierno revisa cómo imponer la orden.

El miércoles, el secretario de Publicidad y Promoción de la Secom, Glen Lopes Valente, envió a las compañías públicas un correo con la orden, pero la noche del viernes, la Secretaría de Gobierno advirtió que la medida no se enmarca en la Ley de Empresas Estatales y "no cabe a la administración directa intervenir en el contenido de la publicidad estrictamente metodológica".

Ante la advertencia de que la orden podría ser cuestionada jurídicamente, al representar una interferencia indebida especialmente en las empresas mixtas, el sector jurídico del presidencial Palacio del Planalto estudia ahora la manera de aplicar los cambios ordenados por Bolsonaro, apuntó Jornal do Brasil.

De acuerdo con medios de prensa, después de ver el lanzamiento de la campaña bancaria en la que se muestran jóvenes transexuales y con tatuajes, Bolsonaro telefoneó al presidente del BB, Rubem Novaes, para pedir el cese del director de mercadeo de la institución financiera, Delano Valentim.