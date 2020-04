Bombero ofrece un concierto a 50 metros de altura a confinados en Río

Un particular concierto animó este miércoles a cientos de habitantes de un barrio de Río de Janeiro que, confinados para evitar la propagación del coronavirus, se deleitaron con un variado repertorio de música brasileña interpretada por un bombero trompetista a 50 metros de altura.



En la cúspide de una de las escaleras mecánicas utilizadas para apagar incendios, el subteniente Elielson Silva dos Santos interpretó con su trompeta obras de reconocidos compositores brasileños como "Samba do aviao", de Tom Jobim, y "Aquarela", de Ary Barroso.



Los habitantes que rodean la plaza de Largo do Machado, ubicada en barrio de Laranjeiras (sur), disfrutaron de la música que el bombero llevó a sus ventanas y que incluyó las notas del himno nacional.



Inspirado en una iniciativa alemana durante el confinamiento por el coronavirus, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro decidió realizar presentaciones en algunos puntos de la ciudad, como la playa de Copacabana, la icónica Laguna Rodrigo de Freitas, los lujosos barrios de Leblon y Barra de Tijuca y la plaza de Largo do Machado.



Asimismo, en la Rocinha -la mayor favela de la capital- y en otras comunidades como Cruzada São Sebastião y Vidigal.



La idea es que la gente que no puede salir a las calles disfrute de un espectáculo musical a 50 metros de altura, desde las ventanas de los edificios próximos.



"La acción tiene como objetivo calmar el alma y elevar el espíritu en momentos tan difíciles y, al mismo tiempo, recordar que los bomberos siempre están cerca de los ciudadanos. Siempre dispuestos a servir a la sociedad", aseguró la asesoría de prensa.



La acción de los bomberos se ha extendido a otros municipios del estado, como Nova Friburgo, donde el martes otro bombero, esta vez un saxofonista, ofreció un concierto a habitantes de esa ciudad.



Según el último reporte del Ministerio de Salud, al menos 240 personas han muerto por la pandemia del coronavirus en Brasil, donde ya hay más 6.836 infectados.