Boric denuncia la represión de Ortega

Santo Domingo.- El presidente chileno Gabriel Boric arreció el sábado las críticas contra el gobierno de Nicaragua y afirmó que no es aceptable callar ante la “dictadura familiar” de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Santo Domingo, Boric aprovechó para reiterar las críticas contra el gobierno de Ortega y las medidas de represión que ha aplicado en los últimos meses contra opositores nicaragüenses.

“Pareciera no saber Ortega que la patria se lleva en el alma y en la sangre, y no se quita por decreto”, dijo el mandatario chileno, al condenar la decisión que tomó en febrero Nicaragua de despojar de la nacionalidad a 316 opositores. “No es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo”. Ortega fue uno de los ocho gobernantes que no acudió a la Cumbre Iberoamericana. En su representación estuvo el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien en su intervención abogó el sábado por el “respeto mutuo” entre los gobiernos y la no injerencia en los asuntos internos respetando el derecho internacional.

Entre los 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad figuran siete ex aspirantes a la presidencia excarcelados como parte de los 222 “presos políticos” desterrados el 9 de febrero.

La inédita decisión de Ortega provocó críticas de organismos de DH y la oferta de España, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Brasil de otorgarles su nacionalidad a los “apátridas”.

Boric también alertó sobre los riesgos y amenazas que acechan a las democracias e indicó que ante ello “debemos responder con más democracia, no con menos”.