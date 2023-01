Boris Johnson afirma que fue amenazado por Putin

El ex primer ministro británico Boris Johnson dijo que el presidente Vladimir Putin no parecía tomar en serio la posibilidad de evitar la guerra días antes que Rusia invadiera Ucrania, y en un momento le dijo al líder británico que sería fácil matarlo con un misil.

El Kremlin negó que Putin haya hecho tal amenaza.

En un documental publicado el lunes, Johnson dice que llamó a Putin en febrero de 2022 y trató de disuadirlo de la guerra, diciéndole que Ucrania de momento no se uniría a la OTAN, una preocupación que tiene el mandatario ruso desde hace mucho, y advirtiendo que la invasión causaría sanciones "masivas" de Occidente.

"Por el tono muy relajado que él estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, simplemente estaba jugando con mis intentos para que negociara", indicó Johnson en la serie de la BBC "Putin vs the West".

Johnson señaló que Putin "en un momento me amenazó y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil, sólo tomaría un minuto', o algo así".

La serie de tres partes producida por la experimentada documentalista Norma Percy relata cómo los mandatarios occidentales trataron con el presidente de Rusia en los años previos a la invasión del 24 de febrero de 2022.

Percy dijo el lunes que no creía que Putin hiciera una amenaza directa, pero que "era un recordatorio de que podía hacerlo, y (Johnson) debería recordarlo cuando esté tratando con él".

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Johnson, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que su relato no era cierto, "o, más precisamente, es una mentira".

Peskov señaló que Johnson pudo haber mentido deliberadamente o no haber comprendido lo que Putin le estaba diciendo.

"No hubo amenazas con misiles", dijo Peskov en una conferencia telefónica con periodistas.