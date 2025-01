Debate sobre Seguridad en Bourbon Street

NUEVA ORLEANS (AP) — Las dudas comenzaron antes de que se retiraran los cuerpos luego del atropello mortal en Bourbon Street.

Un bufete de abogados inscribió a los sobrevivientes de lo que calificó como una tragedia "predecible y prevenible". Los políticos se culparon unos a otros por el último evento de múltiples víctimas en el infame espacio de recreación para adultos de Nueva Orleans. Y las investigaciones se centraron en la desafortunada remoción de los bolardos de la calle, columnas de acero diseñadas para restringir el acceso de vehículos.

Sin embargo, mientras la ciudad busca recuperarse y aumentar la seguridad antes del Super Bowl del próximo mes y la temporada de carnaval, las fuerzas policiales y los líderes comunitarios se enfrentan a una pregunta existencial tan antigua como el distrito de entretenimiento: ¿Se puede proteger Bourbon Street de una manera que preserve su singular jolgorio constante?

"Una vez que comencemos a escuchar lo que realmente se necesitará para aumentar la seguridad en el Barrio Francés y las rutas del desfile de Mardi Gras, no sé si esta ciudad va a tener apetito para todo eso", dijo Rafael Goyeneche, un exfiscal que es presidente del grupo de vigilancia Comisión de Crimen Metropolitano.

"Si intentamos hacer que Nueva Orleans sea un lugar tan seguro como un aeropuerto, a la gente no le va a gustar", comentó. "Esto no es Disney World".

La conmoción y el dolor han dado paso a acusaciones sobre si medidas de seguridad adicionales podrían haber detenido, o mitigado, el ataque inspirado por el grupo Estado Islámico, que mató a 14 personas cuando Shamsud-Din Jabbar embistió a una multitud con una camioneta en Año Nuevo.

En los complicados días que han transcurrido desde el atropello, las propuestas para nuevas medidas de seguridad han variado desde prohibir el tráfico vehicular en el Barrio Francés hasta convertir el histórico vecindario en un parque estatal.

Muchos locales que dependen del turismo están de acuerdo en que algo tiene que cambiar.

"Es simplemente demasiado abierto. Se confía demasiado aquí", dijo Bryan Casey, de 53 años, un nativo de Nueva Orleans que ha trabajado en Bourbon Street desde finales de la década de 1990 y atiende mesas en Galatoire´s, un restaurante de lujo que abrió en 1905. Casey y sus colegas limpiaron sangre de la pared después del ataque mientras los cuerpos yacían destrozados frente al establecimiento.

Bourbon Street debería haberse convertido en un centro peatonal hace mucho tiempo, comentó Casey. "Hay gente observando y te van a atrapar, así que tienes que tener cuidado".

Gran parte del enfoque inmediato se ha centrado en la ausencia de los bolardos, que habían dejado de funcionar de manera confiable y estaban siendo reemplazados antes del Super Bowl.

Los dirigentes de la ciudad han sido criticados por el momento de ese proyecto y por no implementar un reemplazo adecuado durante su reparación. Una demanda presentada el jueves en nombre de las víctimas alegó que la ciudad "tuvo años de oportunidades" para solucionar las vulnerabilidades.

Pero media decena de funcionarios policiales actuales y anteriores en Luisiana describieron el problema de los bolardos como una distracción, diciendo que incluso si hubieran estado funcionando, podrían no haber prevenido el ataque dado lo decidido que parecía Jabbar en perpetrarlo.

El problema de seguridad más amplio es complejo, señalaron, debido a las densas multitudes que visitan el barrio impulsadas por el alcohol y los desafíos estructurales inherentes a un vecindario de principios del siglo XVIII construido para carruajes tirados por caballos. La vigilancia aquí es aún más complicada en una ciudad con un nivel de delincuencia notoriamente alto, una escasez crónica de policías y una nueva ley estatal que permite el porte oculto de armas de fuego sin permiso.

"No conozco otro lugar que tenga los mismos desafíos para proteger a las personas", señaló Ronnie Jones, un consultor de seguridad pública que trabajó en la policía estatal de Luisiana durante 32 años, incluyendo como superintendente adjunto.

"Mucha gente en seguridad pública no quiere hablar de ello, pero simplemente no podemos garantizar que todos los que vayan al Barrio Francés estarán seguros", señaló Jones. "Hay un intercambio aquí, y nunca, nunca, hemos encontrado ese equilibrio".

El recién contratado consultor de seguridad de la ciudad, William J. Bratton, ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, dijo que reconoce la importancia de mantener un ambiente festivo durante el carnaval incluso mientras trabaja con la policía de la ciudad para reforzar la seguridad en los próximos meses.

"Una de las cosas de las que hablé es desarrollar disposiciones de seguridad que no cambien el Mardi Gras, que no cambien el sabor de él, la emoción de él y la naturaleza de él", dijo Bratton en una conferencia de prensa esta semana. "Desarrollar protocolos de seguridad que no se vuelvan tan intrusivos, tan disruptivos".

El ataque de Año Nuevo no fue el primer incidente mortal de vehículos en Bourbon Street.

En 1972, una persona murió y 18 resultaron heridas cuando un adolescente que huía de la policía en un auto robado atravesó las barricadas de metal y aceleró por la vía a unos 113 kilómetros por hora (70 millas por hora). Diez años después, un hombre atravesó las barricadas de acero y se desplazó por casi siete cuadras, hiriendo al menos a 11. Y en 1995, un hombre intoxicado de 63 años condujo una camioneta de cerveza a través de una multitud que asistía a un desfile del Día de San Patricio, matando a uno y hiriendo a 38.

Tragedias más recientes en Bourbon Street han involucrado violencia armada, incluyendo múltiples tiroteos mortales el año pasado. En 2014, un tiroteo masivo mató a una mujer de 21 años y hirió a nueve más, incluida una transeúnte que recibió un disparo en la mejilla. Dos años después, una persona fue asesinada y nueve más resultaron heridas en un tiroteo.

Muchos de esos incidentes provocaron llamados similares para el cambio y la rendición de cuentas, planteando preguntas sobre las libertades civiles y qué, si acaso, la ciudad está dispuesta a sacrificar en nombre de la seguridad pública. Funcionarios policiales de la ciudad, el estado y el gobierno federal han ofrecido soluciones variadas que los críticos han dicho que eran meros parches, comparándolos con poner curitas en una herida que nunca ha sanado completamente.

"Yo formé parte de esas conversaciones cuando estábamos buscando crear un paquete de seguridad muy robusto, incluyendo detectores de metales y tecnología infrarroja que podría alertar si algo metálico estaba en la ropa de alguien, nada de eso se materializó", comentó Michael Harrison, un ex jefe de la policía de Nueva Orleans que luego se convirtió en comisionado en Baltimore. "Hay formas de prevenir ataques con embestidas. Todavía no hay una forma de prevenir que la gente camine por Bourbon Street y haga cosas malas".

La conductora de bicitaxi Jody "Cajun Queen" Boudreaux, de 65 años, dijo que Bourbon Street siempre ha encarnado el encanto laissez-faire de Nueva Orleans y no está segura de si la ciudad tiene la voluntad de reforzar su laxa seguridad.

"Somos un objetivo, claramente. Saben que tenemos huecos, saben que todos estamos luchando y también saben que nuestra vibra es ´Laissez les bons temps rouler´", dijo, invocando el famoso dicho en francés cajún que significa, "Deja que los buenos tiempos pasen". "Creo que se puede equilibrar, realmente lo creo".

Andrew Monteverde, co-vicepresidente de la Asociación de Bomberos de Nueva Orleans, dijo que los socorristas y las fuerzas de seguridad lidian con una serie de emergencias, desde extinguir incendios hasta salvar a personas en paro cardíaco. Cuanto más se dedican recursos limitados a una parte de la ciudad, agregó, menos hay disponible para tratar en otros lugares.

"¿Podrías posiblemente hacer que el Barrio Francés sea tan seguro que ni siquiera puedas escupir en la acera?", dijo. "Tal vez, pero ¿entonces qué sacrificarías?".

En The Beach en Bourbon Street, donde los trabajadores revisan a los asistentes al club en cada entrada con detectores de metales portátiles, el gerente general Woody Ryder se ha acostumbrado a los frecuentes tiroteos después de trabajar allí durante siete años. "Hay gente loca por ahí", comentó.

Pero el reciente ataque lo ha inquietado. Ryder y su personal aún se están recuperando de haber sido testigos de lo que él y otros compararon con una "zona de guerra".

"La ciudad ya nos ha fallado", señaló. "Dudo tan pronto como giro en Bourbon Street".