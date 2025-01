Reconstrucción Postguerra en Líbano

BEIRUT (AP) — Seis semanas después de un alto el fuego que detuvo la guerra entre Israel y Hezbollah, muchos libaneses desplazados cuyos hogares quedaron destruidos en los combates desean reconstruir, pero las obras y las compensaciones tardan en llegar.

Grandes extensiones del sur y este de Líbano, así como los suburbios del sur de Beirut, están en ruinas, con decenas de miles de casas reducidas a escombros en los ataques aéreos israelíes. El Banco Mundial estimó en un informe en noviembre, antes del alto el fuego de ese mes, que las pérdidas para la infraestructura del Líbano ascienden a unos 3.400 millones de dólares.

En el sur, los residentes de docenas de aldeas a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel no pueden regresar porque todavía hay soldados israelíes. Según el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes deben retirarse antes del 26 de enero, pero hay dudas de que lo hagan.

Otros términos del acuerdo también son inciertos: después de la retirada de Hezbollah, el ejército libanés debe intervenir y desmantelar las posiciones de combate de los milicianos en el sur. Funcionarios israelíes se han quejado de que las tropas libanesas no se mueven lo bastante rápido, a lo que ellos dicen que las tropas israelíes deben salir primero.

Las perspectivas de reconstrucción, y quién pagará la factura, siguen sin estar claras.

Después de la guerra de un mes entre Israel y Hezbollah en 2006, Hezbollah financió gran parte de la reconstrucción de 2.800 millones de dólares con el apoyo de su aliado Irán.

El grupo libanés ha dicho que volvería a hacerlo y ha comenzado a hacer algunos pagos. Pero Hezbollah, que también es un poderoso partido político, ha sufrido pérdidas significativas en esta última guerra, mientras que Irán está sumida en una asfixiante crisis económica.

El gobierno libanés, falto de efectivo y paralizado desde hace mucho tiempo, está en mala posición para ayudar y los donantes internacionales pueden verse presionados por las necesidades posteriores a la guerra en la Franja de Gaza y la vecina Siria.

Muchos libaneses dicen que están esperando la compensación prometida por Hezbollah. Otros dicen que recibieron algo de dinero del grupo, mucho menos que el coste de los daños a sus hogares.

Manal, una madre de cuatro hijos de 53 años del pueblo sureño de Marjayoun, se ha visto desplazada con su familia durante más de un año, desde que Hezbollah comenzó a disparar cohetes hacia Israel el 8 de octubre de 2023 en apoyo a su aliado Hamás en Gaza.

Israel respondió con bombardeos y ataques aéreos en el sur del Líbano. En julio, la familia de Manal supo que su hogar había sido destruido. Ahora la familia ha pedido una compensación de Hezbollah.

"No hemos recibido dinero todavía", dijo Manal, que dio solo su primer nombre por miedo a represalias. "Tal vez nuestro turno no ha llegado".

Un día reciente en el sur de Beirut, donde los ataques aéreos habían golpeado a sólo 100 metros de su hogar, Mohammad observó cómo una excavadora despejaba los escombros mientras el polvo flotaba en el aire.

Dijo que su padre acudió a los funcionarios de Hezbollah y obtuvo 2.500 dólares, que no bastaba para cubrir 4.000 dólares en daños a su hogar.

"Papá tomó el dinero y se fue, pensando que era inútil discutir", dijo Mohammad, quien también dio solo su primer nombre por miedo a represalias. Dijo que a su tío sólo le ofrecieron 194 dólares por un hogar igualmente dañado.

Cuando el tío se quejó, Mohammad dijo, Hezbollah le respondió que "nosotros sacrificamos nuestra sangre, ¿qué hiciste tú en la guerra?".

Otros, sin embargo, dicen que Hezbollah les ha compensado justamente.

Abdallah Skaiki, cuyo hogar, también en el sur de Beirut, fue completamente destruido, dijo que recibió 14.000 dólares de Qard Al-Hasan, una institución de microfinanzas vinculada a Hezbollah.

Hussein Khaireddine, director de Jihad Binaa, la división de construcción de Hezbollah, dijo que el grupo está haciendo todo lo posible. Sus equipos han inspeccionado más del 80% de las casas dañadas en todo el Líbano, dijo.

"Hemos comenzado a compensar a las familias", dijo. "También hemos comenzado a proporcionar pagos por un año de alquiler y compensaciones por muebles".

Khaireddin dijo que sus pagos incluyen 8.000 dólares por muebles y 6.000 dólares por un año de alquiler para aquellos que viven en Beirut. Los que se alojan en otros lugares reciben 4.000 dólares en dinero para alquiler.

Se están preparando planos para cada casa, dijo, sin dar más detalles sobre los planes de reconstrucción.

"No estamos esperando al gobierno", agregó. "Pero, por supuesto, instamos al estado a actuar".

Hay poco que el gobierno pueda hacer.

El informe del Banco Mundial de mediados de noviembre dijo que las pérdidas de infraestructura y económicas del Líbano por la guerra ascienden a 8.500 millones de dólares. Y esa estimación no tiene en cuenta el último mes de la guerra, dijo el vice primer ministro, Saadi Chami, a The Associated Press.

"El gobierno no tiene los recursos financieros para la reconstrucción", dijo con franqueza.

El Banco Mundial dijo que 99.209 viviendas resultaron dañadas, y el 18% de ellas quedaron completamente destruidas. Sólo en los suburbios del sur de Beirut, un análisis por satélite realizado por el Centro Nacional de Líbano para Peligros Naturales y Alerta Temprana identificó 353 edificios destruidos por completo y más de 6.000 hogares dañados.

Las autoridades libanesas han pedido financiamiento a la comunidad internacional. El gobierno está trabajando con el Banco Mundial para obtener un análisis actualizado de los daños y espera establecer un fondo fiduciario con varios donantes.

El Banco Mundial también estudia un "proyecto de emergencia para Líbano" centrado en asistencia dirigida para las áreas más necesitadas, dijo Chami, aunque aún no se ha concretado un plan.

"Si el Banco Mundial se involucra, esperamos que anime a la comunidad internacional a donar dinero", dijo Chami.

Ali Daamoush, un funcionario de Hezbollah, dijo a principios de este mes que el grupo ha movilizado 145 equipos de reconstrucción, que incluyen 1.250 ingenieros, 300 analistas de datos y cientos de auditores, muchos aparentemente voluntarios.

Las compensaciones pagadas hasta ahora han provenido del "pueblo iraní", dijo Daamoush, sin especificar si el dinero era del gobierno de Irán o de donantes privados.

Jana, una arquitecta de 29 años, trabaja como voluntaria con equipos de Hezbollah para evaluar los daños en su ciudad natal de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. Gran parte de la ciudad está destruida, incluido un mercado de la era otomana. El almacén de su padre fue alcanzado por ataques aéreos, y todos los suministros médicos almacenados allí fueron consumidos por un incendio.

Los funcionarios de Hezbollah "nos dijeron que no prometiéramos a la gente ni discutiéramos la reconstrucción porque aún no hay un plan claro ni financiación para ello", le dijo a la AP. No dio su apellido porque no estaba autorizada para hablar sobre las acciones de Hezbollah.

"Nos aconsejaron ofrecer apoyo y mostrar a la gente que alguien de verdad se preocupa por su situación", agregó.