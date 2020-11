Brasil suma 544 nuevas muertes por la covid-19 y el total llega a 163.373

Brasil registró 544 nuevas muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de fallecidos por la enfermedad en el país llegó a 163.373, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Salud.



De acuerdo con el boletín diario difundido por esta cartera, en el mismo periodo fueron registrados 48.331 nuevos contagios, lo que elevó el total de infectados hasta 5.748.375.



El Ministerio informó además que ha solucionado parte de los problemas técnicos que venían afectando los sistemas de información desde el pasado jueves, lo que ha impedido a diversos de los 27 estados brasileños actualizar sus estadísticas diarias en los últimos días.



Este miércoles, tan solo el estado de Minas Gerais, en el sudeste del país y la segunda región con el mayor número de casos de covid-19, no pudo incluir su cifra de muertes registradas en las últimas 24 horas en el sistema nacional.



Sin embargo, la cartera reconoció que los casos y decesos de este miércoles "pueden no reflejar el acumulado de eventos pendientes desde la paralización de los sistemas de información oficiales el pasado 5 de noviembre" y que las cifras pueden sufrir alteraciones posteriormente.



El número de personas recuperadas de la covid-19 y el de pacientes que se encuentran bajo acompañamiento médico tampoco fue actualizado y se mantiene en el mismo nivel (5.064.344 recuperados y 364.575 bajo atención médica) desde hace siete días.



Brasil viene registrando hace semanas una clara desaceleración de la pandemia, aunque continúa como uno de los tres países más castigados por el coronavirus en el mundo, junto a Estados Unidos e India.



Pero en medio de la retomada de la "nueva normalidad" y del proceso de reapertura económica que avanza rápidamente, los especialistas advierten de que el país todavía no ha superado la crisis sanitaria y temen un rebrote de la enfermedad en los próximos meses, como ha sucedido en diversos países de Europa.