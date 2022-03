Brownie, primer perro de la República de Chile asume su cargo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Brownie, la mascota del presidente chileno, Gabriel Boric, asumió hoy su cargo como "primer perro de la República de Chile", y dejó constancia de ello en Twiiter, con una foto donde aparece con su "banda presidencial".

"Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro (mestizo), me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la República", se lee en el tuit que acompaña la foto.

Brownie tiene en su cuenta de Twitter, que inauguró en diciembre pasado, más de 87 mil seguidores. En ella se describe así: "Soy el primer perro de la República de Chile. Quiltro, torpe, pero bien intencionado. @gabrielboric mi humano".

Entre sus seguidores, además de Boric, está Juan S. González, asistente especial del presidente Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

El mensaje de hoy tenía ya más de 3 mil 600 retuits.

En Instagram, el primer mensaje de Brownie a la nación, tras el triunfo de Boric en las elecciones, fue: "Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. Guau!". El mensaje iba acompañado del hashtag: #AdoptaNoCompres.

Poco después, subió una foto junto a Boric y el mensaje: "Para muchos de ustedes es el nuevo presidente de Chile, pero para mí siempre ha sido mi querido humano". Rápidamente, Brownie captó la atención y simpatía de los usuarios de la red social, que sintonizaron con la dinámica y comenzaron a interactuar con la cuenta, que hoy ya suma más de 250 mil seguidores.

Además de la adopción de animales, en las cuentas de Brownie aparecen mensajes pidiendo cuidar a los perritos callejeros, dejarles agua en la calle, o postea fotos de animales que se han perdido.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, Brownie llegó hace 6 años a la casa de los Boric Font, en Punta Arenas, hasta donde fue llevado por el menor de la familia, Tomás, quien lo eligió de entre una camada de cachorros en adaptación precisamente por tener un problema en una de sus patas traseras, lo que lo hacía menos atractivo para el resto de las personas.

Tomás contó a T13 que Brownie es "gentil", "no pelea con otros perros", es obediente al pasear y duerme en una casa instalada en el patio, acondicionada para el frío. También ayuda a la mamá de Gabriel en sus labores de jardinería.

El nombre se lo pusieron porque la familia es fan de los brownies. Sobre el futuro inmediato del primer perro de la República luego de que "su humano" asuma como jefe de Estado, Brownie lo acaba de aclarar en sus redes sociales: "Me han preguntado mucho esto así que aquí va mi comunicado oficial: Me quedo en mis queridas tierras magallánicas, desde donde comienza Chile velaré por el bienestar animal, soy muy feliz viviendo aquí. Woof".

#CambioDeMando2022

