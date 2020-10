Bruselas a Londres: No pueden tener su pastel y comérselo

La Unión Europea adoptó un tono desafiante el miércoles mientras se intensificaba el enfrentamiento sobre la reanudación de las negociaciones comerciales con Gran Bretaña para después del Brexit y dijo que Londres "no puede tener su pastel y comérselo también".

Pero el líder negociador del bloque ofreció una rama de olivo a Gran Bretaña al decir que ambas partes deben comprometerse para llegar a un acuerdo.

"A pesar de las dificultades que hemos enfrentado, un acuerdo está a nuestro alcance si ambas partes están dispuestas a trabajar de manera constructiva, si están dispuestas a comprometerse", dijo Michel Barnier.

Su tono contrastó con la postura combativa del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien rechazó la insistencia de Gran Bretaña de que la UE cambie fundamentalmente su postura negociadora y ceda más a las demandas británicas. Michel le dijo al Parlamento Europeo que, si el Reino Unido quiere amplio acceso al mercado de 27 países, tendrá que mantener sus aguas abiertas a los pescadores de comunidad, algo que el Reino Unido se niega a hacer.

"Sí, queremos mantener el acceso a aguas británicas para nuestros pescadores. Exactamente como ustedes también quieren tener acceso a nuestros enormes y diversificados mercados para sus compañías", afirmó Michel.

Londres y Bruselas han tratado de cerrar un nuevo acuerdo comercial desde que Gran Bretaña abandonó oficialmente el bloque el 31 de enero.

El diálogo se paralizó la semana pasada y ambos bandos pidieron al contrario más concesiones para garantizar un pacto. La UE dijo estar contenta de continuar con las conversaciones, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, informó el viernes que las negociaciones habían terminado a menos que haya un cambio "fundamental" del bloque. El mandatario dijo a las empresas británicas que se preparen para un escenario sin un acuerdo económico con el bloque a partir de final de año.

Desde entonces, la UE aceptó "intensificar" las negociaciones —una demanda clave de Londres— y discutir el texto legal de un acuerdo, pero la oficina de Johnson en Downing Street dijo el martes que no era un cambio lo suficientemente grande como para reanudar las negociaciones.

Barnier restó importancia a la posibilidad de un cambio trascendental después de todos estos meses en los que las conversaciones sobre temas clave prácticamente no avanzaron.

"Me permito recordarles que la actitud de la Unión Europea en esta negociación no ha cambiado de ninguna manera y no cambiará", dijo Barnier a los legisladores europeos. "También nos mantendremos firmes y decididos cuando se trate de defender los principios y los intereses de cada uno de los estados miembros de la UE".