Brutal asesinato de pareja rusa con millones en criptomonedas

ROMA, Italia, noviembre 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un crimen brutal, rodeado de misterios y estafas millonarias. Así describen las autoridades el asesinato del criptomillonario ruso Roman Novak y de su esposa Anna, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y enterrados en el desierto de Hatta, al sureste de Dubái, un mes después de su desaparición.

Según las primeras hipótesis, el homicidio estaría relacionado con un intento de extorsión surgido tras un encuentro con falsos inversores.

Aunque la investigación sigue plagada de dudas, la policía rusa ya ha identificado a ocho presuntos implicados, mientras algunos medios especulan incluso con una posible puesta en escena de la pareja para fingir su muerte y escapar de su pasado.

La historia de Novak, de 38 años y oriundo de San Petersburgo, está marcada por estafas y deudas millonarias. Según informó la agencia TASS, el empresario mantenía un pasivo oficial de más de 6,4 millones de rublos (casi 700 mil euros) y en noviembre de 2020 fue condenado a seis años de prisión por fraude.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El portal local "Fontanka" recuerda que sus víctimas fueron varios inversionistas que perdieron millones tras confiar en Transcrypt, un software de intercambio de criptomonedas creado por Novak y que terminó en bancarrota.

Tras cumplir su condena, el empresario abandonó Rusia en 2023 y comenzó junto a su familia una vida de lujos, viajes y playas exóticas. Pero, según los investigadores, no habría dejado atrás sus viejos hábitos.

Lanzó un nuevo proyecto digital, "Fintopio", una aplicación para transferencias en criptomonedas desarrollada con colaboradores ucranianos. Al igual que en el pasado, el dinero desapareció, y los inversionistas sufrieron pérdidas estimadas en 500 millones de dólares, de acuerdo con Fontanka.

El último rastro de la pareja se remonta al 2 de octubre en Dubái, cuando dejaron de comunicarse con sus familiares.

Fuentes citadas por medios rusos señalan que Novak y su esposa fueron asesinados en una villa alquilada en las afueras de Hatta, adonde habrían acudido engañados con la promesa de reunirse con potenciales socios financieros.

En realidad, los esperaban criminales interesados en su cartera digital, convencidos de que contenía miles de millones de dólares en criptomonedas. Al descubrirla vacía, los habrían ejecutado.

Más allá de las especulaciones, hay una certeza: el Comité de Investigación de la Federación Rusa para San Petersburgo abrió una causa por homicidio. Según la agencia TASS, el crimen estaría vinculado a un intento de extorsión en criptomonedas.

Los principales sospechosos fueron detenidos en Rusia. Entre ellos hay dos excombatientes de la guerra en Ucrania y un exagente de policía convertido en narcotraficante, quienes habrían huido de los Emiratos Árabes Unidos tras el asesinato.

Una historia digna de una novela de crimen digital, que expone el lado oscuro de las fortunas construidas en el universo de las criptomonedas y deja más preguntas que respuestas sobre el verdadero destino de Roman y Anna Novak.