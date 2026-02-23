Buró de Contraterrorismo felicita a México por operativo contra Mencho
La Casa Blanca confirmó que EU brindó apoyo de inteligencia para la captura de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- ElBuró de Contraterrorismo del Departamento de Estado
de Estados Unidosfelicitó hoy al gobierno de México por la exitosa operación que derivó, el domingo, en la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Estados Unidosfelicita a México por la exitosa operación que ha dado lugar a la eliminación de Nemesio, 'El Mencho', Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su reinado de terror", publicó el Buró en redes sociales.
"Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación", añadió.
El Buró de Cotraterrorismo (CT, por sus siglas en inglés), es la entidad principal del Departamento de Estado encargada de liderar los esfuerzos diplomáticos y coordinar la política exterior estadounidense para combatir el terrorismo internacional.
Tiene como objetivo proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, asegurando la cooperación de socios internacionales y desarrollando estrategias para derrotar al terrorismo en el extranjero.
La Embajada de Estados Unidos en México dijo en X que su personal en ocho ciudades y en Michoacán se mantendría "bajo refugio" y trabajaría de forma remota este lunes, y llamó a ciudadanos estadounidenses en distintos puntos de México a hacer lo mismo.
El domingo, la Casa Blancafelicitó a México por la "exitosa ejecución" de la operación que terminó con la muerte de "El Mencho".
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en X que "Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al gobierno mexicano" para este operativo.
Añadió que el gobierno "elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", y calificó al "Mencho" como un "infame narcotraficante".
