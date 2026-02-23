Buró de Contraterrorismo felicita a México por operativo contra Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El

del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

dehoy al gobierno de México por la exitosa operación que derivó, el domingo, en la, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).por la exitosa operación que ha dado lugar a la, 'El Mencho', Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su reinado de terror", publicó el Buró en redes sociales."Honramos lay eldelde México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación", añadió.El Buró de Cotraterrorismo (CT, por sus siglas en inglés), es la entidad principal delencargada de liderar los esfuerzos diplomáticos y coordinar la política exterior estadounidense paraTiene como objetivode, asegurando la cooperación de socios internacionales y desarrollando estrategias paraen el extranjero.La Embajada deen México dijo en X que su personal en ocho ciudades y en Michoacán se mantendría "bajo refugio" yeste lunes, y llamó aen distintos puntos de México a hacer lo mismo.El domingo, laa México por la "exitosa ejecución" de la operación que terminó con la muerte de "El Mencho".La portavoz de la, dijo en X que "proporcionó apoyo en materia de inteligencia al" para este operativo.Añadió que el gobierno "alsu cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", y calificó al "Mencho" como un "".