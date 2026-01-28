Calor en Australia alcanza casi los 50 °C

WELLINGTON, Nueva Zelanda.- Partes de Australia sufrieron temperaturas récord cercanas a los 50 grados Celsius (122 Fahrenheit) el martes, mientras el país atraviesa una prolongada ola de calor.

Las localidades rurales de Hopetoun y Walpeup en el estado de Victoria registraron máximas preliminares de 48,9 °C (120 °F), que, de confirmarse durante la noche, superarían los récords establecidos en el día en 2009 cuando 173 personas murieron en los devastadores incendios forestales en el estado.

No se reportaron víctimas de la ola de calor del martes, pero las autoridades de Victoria instalaron la precaución mientras tres incendios forestales ardían fuera de control.

Melbourne, la ciudad más grande del estado, también estuvo cerca de su día más caluroso. Quizás en ningún lugar fue más evidente el calor abrasador que en Melbourne Park, donde las habituales multitudes que se agolpan fuera del torneo de tenis del Abierto de Australia se ahuyentaron a medida que las temperaturas se disparaban.

Dentro, los organizadores implementaron protocolos de calor extremo, obligando al cierre de los techos retráctiles sobre las principales arenas y al aplazamiento de los partidos en las canchas exteriores sin cubierta. En el partido de cuartos de final entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic —el último partido jugado bajo el sol abrasador— las jugadoras sostenían paquetes de hielo en sus cabezas y ventiladores portátiles en sus rostros durante los descansos en el juego.