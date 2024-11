Liberación de activistas ambientales en Camboya

NOM PEN (AP) — Un destacado ambientalista camboyano y otros cinco fueron liberados el lunes, un día después de ser detenidos mientras investigaban la tala ilegal en un parque nacional.

Ouch Leng, quien recibió el Premio Ambiental Goldman en 2016, fue detenido el domingo junto con otros activistas que han documentado un aumento en la deforestación ilegal en el Parque Nacional Veun Sai-Siem Pang, ubicado cerca de una concesión de tierras económicas en la provincia nororiental de Stung Treng.

El portavoz provincial Men Kung dijo a The Associated Press por teléfono que los seis fueron liberados después de firmar una promesa de no volver a entrar en una zona prohibida. Afirmó que enfrentarán a la corte si vuelven a ingresar.

Las autoridades han lanzado una represión más amplia contra los activistas ambientales en los últimos meses. En julio, 10 miembros de un grupo ambientalista camboyano, Madre Naturaleza Camboya, que hizo campaña contra proyectos de infraestructura destructivos y corrupción, fueron condenados cada uno a seis años de prisión por cargos de conspiración contra el estado.

El grupo local de derechos Licadho dijo que el gobierno otorgó una concesión de tierras en el área en 2022, a pesar de que contravenía una moratoria de 2012 sobre nuevas concesiones, las cuales han estado vinculadas a desalojos masivos, deforestación y extracción de recursos.

El gobierno de Camboya ha sido acusado de usar su poder judicial para perseguir a críticos y opositores políticos. El primer ministro Hun Manet sucedió a su padre, Hun Sen, en agosto del año pasado después de que este gobernara el país durante casi cuatro décadas, pero ha habido pocas señales de liberalización política.