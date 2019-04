Canadá denuncia que Facebook se niega a cumplir con sus leyes de privacidad

Facebook "se niega a implementar las recomendaciones para responder a deficiencias", dijo la Oficina de la Comisión de la Privacidad de Canadá, un organismo dependiente del Parlamento, en un informe publicado hoy jueves sobre el escándalo de Cambridge Analytica.



El comisionado canadiense de la Privacidad, Daniel Therrien, afirmó en un comunicado que "la negativa de Facebook a actuar responsablemente es gravemente preocupante, dada la vasta cantidad de información personal delicada que los usuarios han confiado a esta compañía".



La oficina de Therrien adelantó que recurrirá al Tribunal Federal para "forzar la compañía a corregir sus prácticas de privacidad".



El comisionado añadió que, pese a que Facebook ha reconocido de forma pública que se produjo "una grave ruptura de la confianza" con el escándalo de Cambridge Analytica, la realidad es que el gigante de los medios sociales se niega a reconocer que violó la ley.



"La descarnada contradicción entre las promesas públicas de Facebook para cambiar con respecto a privacidad y su negativa a encarar los graves problemas que hemos identificado, o incluso reconocer que violó la ley, es muy preocupante", explicó Therrien.



La comisión fue especialmente crítica con Facebook porque muchas de las trasgresiones descubiertas por la investigación ya fueron advertidas en 2009 en otro informe realizado por el organismo.



"Si Facebook hubiese aplicado las recomendaciones de la investigación de 2009, el riesgo de acceso no autorizado y el uso de la información personal de los canadienses por parte de aplicaciones de terceros se habría evitado o mitigado de forma significativa", indicó el organismo.



La investigación dada a conocer hoy señala que "las salvaguardias y mecanismos de consentimiento superficiales e ineficaces de Facebook permitieron que la aplicación de una tercera parte tuviese acceso no autorizado a la información de millones de usuarios de Facebook".



Parte de esa información fue utilizada para propósitos políticos, añadió el comisionado.



Facebook tampoco obtuvo "un consentimiento significativo" de los usuarios que instalaron la aplicación de Cambridge Analytica y los "amigos" de estos usuarios a cuya información también se accedió.



La compañía no ejerció "el control apropiado sobre las prácticas de privacidad de aplicaciones en su plataforma", algo que la comisión califica de "totalmente inapropiado".



Facebook también "intentó desplazar la responsabilidad de la protección de información personal a las aplicaciones de su plataforma, así como a los propios usuarios", lo que va en contra del principio de las leyes de privacidad, que establecen que "las organizaciones son responsables de la información personal bajo su control", dice el texto.