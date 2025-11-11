Cancelaciones de vuelos en Estados Unidos por cierre de la FAA

Las aerolíneas han cancelado más de 9 mil vuelos en Estados Unidos desde que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó recortes de vuelos a finales de la semana pasada, principalmente para aliviar la demanda en las torres de control que están con poco personal durante el cierre del gobierno federal.

Aunque parece que el gobierno se está moviendo para reabrir en los próximos días, las interrupciones en los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos y las pérdidas económicas no desaparecerán de inmediato.

Así es como la red de viajes aéreos está siendo impactada:

Vuelos siguen interrumpidos mientras cierre se acerca a su fin

Otros 1.200 vuelos comerciales fueron cancelados el martes, ya que la FAA aumentó su objetivo de reducir los vuelos domésticos en los aeropuertos más concurridos del país al 6%, frente a un recorte inicial del 4% en esos 40 aeropuertos. Sin embargo, las cancelaciones hasta ahora el martes han sido menos que en los últimos días.

Poco probable que cancelaciones disminuyan de inmediato

La FAA no ha establecido un cronograma sobre cuándo pondrá fin a las reducciones de vuelos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dice que los recortes no desaparecerán hasta que las medidas de seguridad mejoren y los niveles de personal se estabilicen en las instalaciones de control de tráfico aéreo. Y los recortes aumentarán al 10% el viernes.

Reducciones de vuelos no terminarán hasta que FAA vea mejoras en seguridad

Duffy se ha negado a compartir los datos específicos que llevaron a la FAA a imponer los recortes de vuelos la semana pasada, pero en una conferencia de prensa el martes en el aeropuerto O'Hare de Chicago, dijo que ha visto reportes de menos separación entre aeronaves en el aire, más incursiones en las pistas y pilotos diciendo a la FAA que estaban preocupados por las respuestas que estaban recibiendo de los controladores.

Escasez de controladores de tráfico aéreo tampoco desaparecerá

La escasez nacional de controladores de tráfico aéreo no es nueva, pero el cierre expuso cuán frágil es el sistema. Los controladores que no estaban recibiendo paga han estado ausentándose durante el cierre, citando el aumento del estrés y la necesidad de tomar un segundo empleo para pagar las facturas. Los líderes sindicales indicaron esta semana que el número de controladores que se jubilaron o renunciaron durante el cierre está creciendo día a día.

Aerolíneas deberán reajustarse después de que se levante orden de FAA

Las restricciones de vuelo han trastornado las operaciones de las aerolíneas en solo unos días. Muchos aviones fueron redirigidos y no están donde deben estar.

Es difícil decir qué tan rápido pueden recuperarse las aerolíneas

El exfuncionario de la FAA Mike McCormick espera que las operaciones se recuperen en cuestión de días, similar a después de una gran tormenta de nieve. Eric Chaffee, profesor de Case Western Reserve que estudia la gestión de riesgos, advirtió que las interrupciones podrían durar semanas, ya que las aerolíneas enfrentan "obstáculos operativos complejos" y el clima invernal complica la recuperación antes del Día de Acción de Gracias.

"Es similar a si empiezas a sacar hilos de un tapiz", dijo Chaffee. "Lo que puedes encontrar es que mucho se deshace además de lo que estás tratando de quitar".

El panorama de fin de año se oscurece en medio de interrupciones persistentes

El ritmo de ventas de boletos de avión para los viajes de Acción de Gracias se ha ralentizado a medida que más viajeros reconsideran volar en medio de todos los retrasos y cancelaciones. La firma de análisis de aviación Cirium señaló que aún se prevé que las ventas de boletos durante la ajetreada temporada de viajes a finales de noviembre aumente con respecto al año pasado, aunque sólo ligeramente.

Los principales aeropuertos se llevan la peor parte de recortes de vuelos

Los aeropuertos nodales en Denver, Atlanta, Chicago, Dallas y el área metropolitana de Nueva York han registrado la mayor parte de las cancelaciones. También han sido afectados por largos retrasos causados por la escasez de personal en los centros y torres de control de tráfico aéreo regionales.

Trump exige que los controladores regresen al trabajo

El jefe del sindicato de controladores de tráfico aéreo enfatizó esta semana que los controladores no estaban abandonando sus puestos como parte de una protesta organizada y que estaban comprometidos con su trabajo. Sin embargo, el presidente Donald Trump criticó el lunes a aquellos que se han tomado tiempo libre durante el cierre, y publicó en las redes sociales un mensaje para que "¡vuelvan al trabajo, AHORA!!!". También pidió descontar el salario de aquellos que se ausentaron y pagar un bono de 10 mil dólares a los que siguieron trabajando.

Las aerolíneas enfrentan pérdidas crecientes

Los vuelos cancelados y los retrasos están causando grandes pérdidas a las aerolíneas. Es probable que los ingresos perdidos sumen "cientos de millones de dólares al día", sostuvo Greg Raiff, director general de Elevate Aviation Group. El impacto, advirtió, se verá cuando las aerolíneas comiencen a emitir sus reportes de ganancias para el cuarto trimestre.

Millones de personas fueron afectadas

Se calcula que 5,2 millones de pasajeros han sido afectados por retrasos o cancelaciones relacionados con el personal desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, según Airlines for America, un grupo comercial de la industria. Sin embargo, aseguró que las cancelaciones realmente no se convirtieron en un problema significativo hasta que la FAA ordenó los recortes de vuelos la semana pasada.