Cancelaciones de vuelos en Estados Unidos debido a reducción del tráfico aéreo

WASHINGTON (AP) — Las aerolíneas estadounidenses cancelaron el domingo más de 2.100 vuelos, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo en el país podría "reducirse a cuentagotas" si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la ajetreada temporada de viajes del Día de Acción de Gracias.

La disminución de la actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos está ahora en su tercer día y comienza a causar interrupciones más generalizadas. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos con mayor tránsito, ya que algunos controladores de tráfico aéreo —a los que no se les paga desde hace casi un mes— han dejado de presentarse a trabajar.

Además, se reportaron unos 7.000 retrasos adicionales tan sólo el domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones en los viajes aéreos. Más de 1.000 vuelos fueron cancelados el viernes, y más de 1.500 el sábado.

Las reducciones ordenadas por la FAA comenzaron el viernes al 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6 de la mañana a 10 de la noche hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta tuvo la mayor cantidad de cancelaciones el domingo, con más de 570, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, con al menos 265.

La FAA indicó que la escasez de personal en Newark y el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York estaban provocando retrasos en las salidas de aproximadamente 75 minutos en promedio.

El Aeropuerto Metropolitano del condado Wayne en Detroit, Michigan, estaba vacío en su mayor parte el domingo por la mañana, con tiempos de espera mínimos en los puntos de control de seguridad. Los tableros de salidas y llegadas estaban llenos de retrasos y cancelaciones.

Más temprano el domingo, Duffy advirtió que el tráfico aéreo en Estados Unidos podría disminuir significativamente si el cierre persiste. Dijo que podría ser necesario implementar recortes adicionales de vuelos —quizás hasta un 20%—, especialmente después de que los controladores no reciban su salario por un segundo período de pago consecutivo.

"Cada día menos controladores acuden a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin un cheque de pago", señaló Duffy en "Fox News Sunday".

Y advirtió a los estadounidenses lo que podrían enfrentar durante el ajetreado feriado de Acción de Gracias.

"Si miro hacia dentro de dos semanas, a medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que los viajes aéreos se reducirán a cuentagotas, ya que todo el mundo querrá viajar para ver a sus familias", agregó Duffy.

Con "muy pocos" controladores trabajando, "habrá unos cuantos vuelos despegando y aterrizando" y miles de cancelaciones, señaló.

"Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enojados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No mejora", indicó Duffy. "Empeorará hasta que estos controladores de tráfico aéreo reciban su sueldo".

El gobierno ha tenido una escasez de controladores de tráfico aéreo durante años, y varis administraciones presidenciales han intentado convencer a aquellos en edad de jubilación para que sigan trabajando. Duffy dijo que el cierre ha exacerbado el problema, llevando a algunos controladores a acelerar sus jubilaciones.

"Hasta 15 o 20 al día se están jubilando", aseguró Duffy en CNN.

Duffy dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto con una oferta para prestar controladores de tráfico aéreo militares, pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Duffy rechazó las acusaciones demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, diciendo que eran necesarias debido al aumento de la posibilidad de accidentes en un sistema sobrecargado.

"Necesitaba tomar medidas para mantener a la población segura", agregó Duffy. "Estoy haciendo lo que puedo con el lío que me dejaron los demócratas".

Airlines for America, un grupo comercial que representa a las aerolíneas estadounidenses, dijo que los retrasos relacionados con la escasez de personal de control de tráfico aéreo superaron las 3.000 horas el sábado, el máximo del cierre, y que los problemas de personal contribuyeron al 71% del tiempo de retraso.

Entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre, la falta de controladores han afectado a más de 4 millones de pasajeros en aerolíneas estadounidenses, según Airlines for America.