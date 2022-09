Cancelan vuelos por el funeral de la Reina Isabel II

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Los vuelos desde y hacia el aeropuerto londinense de Heathrow el día del funeral de la Reina se cancelarán o cambiarán de horario "en señal de respeto" a la difunta monarca.

En un comunicado emitido el jueves, obtenido por la cadena estadounidense de noticias CNN, el aeropuerto más transitado del Reino Unido confirmó que realizará "cambios apropiados" en las operaciones "para evitar trastornos por el ruido" durante el funeral de Estado de la Reina Isabel II en la Abadía de Westminster y el servicio de entierro en el Castillo de Windsor el lunes.

La aerolínea nacional británica British Airways ha cancelado 50 vuelos de corta distancia el lunes, mientras que Virgin Atlantic canceló cuatro vuelos estadounidenses con origen y destino en el aeropuerto de Heathrow.

La decisión afectará a cerca del 15% de la programación de Heathrow.

No habrá movimiento de aviones en el aeropuerto durante 30 minutos entre las 11:40 y las 12:10 horas (GMT) para garantizar que no se interrumpa el silencio de dos minutos al final del funeral.

Las llegadas a Heathrow también se detendrán entre las 13:45 y las 14:20 "para garantizar el silencio durante la procesión ceremonial" (GMT), y no habrá salidas durante una hora y 40 minutos a partir de las 15:05 (GMT), cuando la procesión ceremonial se acerque al Castillo de Windsor para el entierro.

Por otra parte, las salidas serán "reducidas" desde las 16:45 hasta las 21:00 horas durante el servicio de entierro en la Capilla de San Jorge.

"Los pasajeros afectados por estos cambios serán contactados directamente por sus aerolíneas sobre sus planes de viaje y las opciones disponibles para ellos", indicó el aeropuerto de Heathrow.

Los vuelos también serán desviados alrededor del Castillo de Windsor, situado a unos 20 kilómetros de Heathrow ese día "para minimizar el ruido durante el servicio familiar privado y el entierro."

Por su parte, Virgin Atlantic dijo que la mayoría de sus vuelos operarán normalmente, pero reconoció que habrá "ajustes".