Candidatos conservadores se unen contra un reformista en primer debate electoral de Irán

TEHERÁN (EFE).- El primer debate entre los siete candidatos presidenciales iraníes, centrado en la economía, estuvo marcado este sábado por las fuertes críticas de los aspirantes conservadores contra uno de los dos reformistas, Abdolnaser Hemati, quien puso en duda el conocimiento económico de sus rivales.

El debate, de tres horas de duración y retransmitido en directo por la televisión oficial, derivó a los pocos minutos de comenzar en críticas contra la función del Banco Central iraní durante el mandato de Hematí, que fue gobernador desde finales de julio de 2018 hasta el domingo pasado.

Mohsen Rezaí, secretario del Consejo de Discernimiento y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, fue el segundo candidato en hablar y acusó a Hematí y al actual gobierno de robar a la población, que, debido a eso, a día de hoy "busca su pan en contenedores de basura".

"En el Banco Central, con el esfuerzo del señor Hematí y sus colegas, llevaron a cabo un proceso en el que meten su mano en el bolsillo de la gente", agregó Rezaí, del sector conservador, quien aseguró que para una mejora de la situación económica de la gente elevaría 10 veces el actual subsidio en efectivo pagado mensualmente a la gente, que actualmente no llega a 2 euros.

El candidato Amir Hosein Qazizadeh Hashemí, también del bloque conservador hizo hincapié en la fuerte caída del valor de la moneda nacional del país, el rial, e indicó que "ojalá el gobernador del Banco Central se viese responsable de proteger el rial y no el dólar".

"Usted dice que es economista mientras le deberían dar un premio Nobel de Química por lograr destruir la moneda nacional del país", subrayó otro candidato a la presidencia del sector conservador que es diputado, Alireza Zakaní.

Hematí, en su respuesta, relacionó parte de los problemas económicos del país con la no aceptación de las demandas del Grupo de Acción Financiera (FATF, en sus siglas en inglés) por parte del Consejo de Discernimiento y apostilló que este tema ha dejado paralizada la situación económica del país.

Hematí respecto a temas económicos aclaró que el caos económico en el que está actualmente Irán no permitirá que se cumplan las brillantes promesas de los candidatos y que promesas como repartir más dinero entre la gente son en realidad "distribución de pobreza y no de riqueza".

Otro de los candidatos conservadores Saíd Yalilí, quien cuenta con un alto perfil en las presentes elecciones y fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y negociador nuclear en el pasado, aseguró que mencionar temas como la no aprobación del FATF no son más que "excusas" para no solucionar los problemas.

En el debate de hoy, el jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí, el más destacado entre los conservadores y favorito en los comicios, mantuvo una postura bastante cordial al explicar la dura situación actual del país y aseguró que tiene programas detallados para solucionar los problemas.

Las elecciones presidenciales de Irán tendrán lugar el próximo 18 de junio y las autoridades instan a la gente a una alta participación mientras una gran parte de los iraníes están decepcionados.