Cañoneo sume en la oscuridad a Ucrania
Un nuevo ataque masivo ruso obliga a realizar cortes de electricidad en casi todo el país
Berlín, Ale.- Un ataque en el que las fuerzas de Rusia usaron unos 400 drones y unos 40 misiles, principalmente contra la infraestructura energética ucraniana, llevó a que buena parte de Ucrania viviera cortes eléctricos este sábado, cuando no han pasado dos días de la segunda ronda de reuniones trilaterales con mediación de Estados Unidos.
Prácticamente toda Ucrania se vio afectada por el ataque ruso de la noche del viernes a este sábado, en el que según las autoridades locales murió una persona en la región occidental de Rivne, fronteriza con Bielorrusia y donde otras dos personas resultaron heridas como consecuencia del bombardeo.
Según señaló la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, "como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia".
El presidente ucraniano, Voldímir Zelenski, condenó en su cuenta de Telegram el ataque, del que dijo que "el principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución".
Según precisó su ministro de Economía, Denís Shmigal el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.
También como consecuencia del ataque, Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.
