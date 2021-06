Caos en sitios web tras caída de servicio en nube

LONDRES.- Decenas de sitios web desaparecieron brevemente el martes de las pantallas en todo el mundo, incluidos algunos con mucho tráfico, como los de The New York Times, CNN y el portal del gobierno británico. El problema obedeció a una caída del servicio de computación en la nube Fastly, que mostró lo vital que se han vuelto un pequeño número de empresas poco conocidas para que internet funcione.

Los sitios a los que no se pudo ingresar también incluyeron algunas páginas de Amazon, Financial Times, Reddit, Twitch y The Guardian.

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció que hubo un problema poco antes de la 1000 GMT. Aproximadamente una hora después, la compañía dijo: "Se identificó el problema y se aplicó una solución".

Fastly dijo que una configuración de servicio fue lo que provocó las interrupciones, lo que significó que la interrupción obedeció a una causa interna. Las interrupciones breves del servicio de internet no son raras, pero pocas veces son resultado de hackers u otras acciones inapropiadas.

El problema, sin embargo, bastó para que los principales mercados de futuros de EU cayeran drásticamente.