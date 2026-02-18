Carambola de más de 30 autos en Colorado

PUEBLO, Colorado.- Cuatro personas murieron el martes en choques en los que estuvieron involucrados más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, en una autopista interestatal de Colorado, después de que el polvo levantado por el viento fue casi imposible ver, informaron las autoridades.

Las nubes de polvo atravesaron la Interestatal 25, al sur de Pueblo, alrededor de las 10 de la mañana, indicó el alcalde Brian Lyons, de la Policía Estatal de Colorado. Señaló que los conductores tenían "poca o ninguna visibilidad".

"La visibilidad era prácticamente nula", dijo.

Lyons informó que 29 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que iban de leves a tumbas. Agregó que hubo choques a ambos lados de la interestatal.

La causa de los choques, a unos 3,2 kilómetros (2 millas) al sur de Pueblo, aún se investiga. La falta de visibilidad se considera como uno de los factores del accidente, pero también podrían haber intervenido otros, manifestó la agente Sherri Méndez, portavoz de la patrulla.

La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada por fuertes vientos el martes, que, combinados con el clima cálido y condiciones muy secas, también han elevado el riesgo de incendios forestales y provocados retrasos de vuelos en el aeropuerto de Denver.