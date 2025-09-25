Cardenal Becciu y otros absueltos en el Juicio del Siglo Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un tribunal de apelaciones del Vaticano puso fin a los esfuerzos de los fiscales por salvar sus acusaciones de fraude masivo en el "Juicio del Siglo" de la Santa Sede, en el que un cardenal y otras nueve personas fueron acusados de desfalcar decenas de millones de euros de la Iglesia antes de ser absueltos de muchos cargos.

El tribunal declaró inadmisibles las solicitudes del fiscal para revocar las absoluciones en docenas de cargos, diciendo que no habían proporcionado razones específicas para su apelación dentro del plazo adecuado.

El tribunal coincidió con la defensa en que los fiscales habían copiado y pegado los mismos argumentos que usaron en tribunales inferiores para argumentar a favor de las condenas en la apelación.

"Es una buena señal, pero aún queda camino por recorrer", expresó el principal acusado, el cardenal Angelo Becciu.

Becciu fue condenado junto con otras ocho personas en diciembre de 2023 por malversación y otros cargos relacionados con finanzas derivados de la fallida inversión de 350 millones de euros (410 millones de dólares) de la Santa Sede en una propiedad en Sloane Avenue, Londres.

El tribunal de primera instancia los condenó por algunos cargos, mientras que en gran medida rechazó la tesis general de los fiscales de un gran complot para defraudar a la Santa Sede y absolvió a los acusados de muchos de los cargos.

En el Vaticano, al igual que en Italia, tanto las absoluciones como las condenas pueden ser apeladas. En este caso, los fiscales habían apelado las absoluciones, mientras que la defensa apeló las condenas.

Pero el jueves, el presidente del tribunal de apelaciones, el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, declaró inadmisible la apelación de los fiscales. El fallo fue una gran victoria para la defensa y una vergonzosa derrota para los fiscales.

"Ya no es el juicio del siglo", comentó Mario Zanchetti, abogado defensor del corredor italiano Gianluigi Torzi.

Los abogados defensores anunciaron que ahora trabajarían para reducir o anular las condenas.

"La acusación fantasiosa de fraude en Sloane Avenue ha sido definitivamente enterrada", declararon los abogados Massimo Bassi y Cataldo Intrieri, quienes representan al funcionario del Vaticano Fabrizio Tirabassi.

Los fiscales declinaron hacer comentarios después del fallo. Durante la audiencia insistieron en que su apelación era válida y que la moción de la defensa para desestimarla no tenía fundamento.