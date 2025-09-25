Atacan maleantes antro de Carranza; un herido

Delincuentes perpetraron un ataque a balazos en un bar ubicado en la avenida Carranza, en donde dispararon contra la fachada del lugar, lesionando a un guardia de seguridad para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho tuvo lugar alrededor de las diez y media de la noche del martes cuando, según reportes policiales, dos sujetos en motocicleta llegaron al bar Glitter ubicado en la avenida mencionada, cerca de la calle Tomasa Estéves.

Ya en el sitio, los maleantes accionaron armas de grueso calibre contra la fachada del centro nocturno y los empleados corrieron hacia el interior tratando de ponerse a salvo de las balas.

Un guardia de seguridad no alcanzó a correr a tiempo y recibió al menos un impacto, cayendo así al piso herido mientras los autores del ataque se daban a la fuga con rumbo desconocido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En poco tiempo, al lugar arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes actuaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la entrada al bar, en espera de la llegada del resto de las autoridades.

Se pidió auxilio para atender al lesionado, el cual fue trasladado a un hospital a recibir atención médica y su estado se reporta estable.

La Policía Municipal, de inmediato informó lo sucedido a la Fiscalía General del Estado, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento del incidente.

Personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar la inspección respectiva, encontrando frente al inmueble cartuchos percutidos y en la fachada también se podían observar algunos impactos.

Finalmente, las autoridades procedieron a la clausura del centro nocturno poniendo sus correspondientes sellos, tanto la Fiscalía General del Estado como Protección Civil Estatal y la Dirección de Comercio Municipal, esto hasta en tanto no se esclarezca el hecho.