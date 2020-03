Casos de coronavirus en New York se eleva 44 y gobernador propone seguro viaje

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes 11 nuevos casos de COVID-19 en el estado de Nueva York, donde ya suman 44 casos detectados, y mostró su preocupación por el aumento de las cancelaciones de vuelos por su posible efecto sobre la economía del estado, ante lo que propuso un seguro especial.



Cuomo explicó que ocho de los casos han sido detectados en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York y donde se encuentra el principal foco de contagio.



Los otros tres han sido localizados en el condado de Nassau.



Según el gobernador, se trata de cuatro menores de 7, 12, 14 y 17 años, un anciano de 82 y de otras seis personas con edades comprendidas entre los 36 y los 63 años.



Por otra parte, Cuomo reconoció que la gente tiene miedo de hacer planes de viajes y no sólo a los países más afectados por el coronavirus -China, Italia, Irán , Corea del Sur y Japón-, ante eventuales cancelaciones y la consecuente pérdida del dinero.



"Esto está contrayendo los viajes, contrayendo los viajes de negocios y esto no es bueno para Nueva York ni para ningún estado, porque la economía se ralentiza", dijo.



Ante esta situación, prometió lanzar un programa para autorizar que se puedan contratar seguros de viajes que cubran las cancelaciones por cualquier causa, incluido el coronavirus.



Esta mañana, el gobernador había anunciado que hay 4.000 personas en cuarentena preventiva y que los afectados habían subido de los 22 de ayer, jueves, a 33, lo que significa que en las últimas 24 horas se ha duplicado el número de positivos.



De las 4.000 personas que se encuentran en aislamiento voluntario, alrededor de 2.700 son del condado de Westchester y otras 1.000 de la ciudad de Nueva York.



Cuomo explicó que las personas que estaban siendo sometidas a análisis para detectar el coronavirus eran aquellas que habían estado en "contacto cercano" (1,8 metros) con alguien que ya hubiera dado positivo, alguien que hubiera viajado a países en riesgo de niveles 2 y 3 (Corea del Sur, China, Italia, Irán y Japón) y que experimentara síntomas, y ciudadanos que estén en cuarentena y tengan síntomas.



Por último, indicó que también son analizadas aquellas personas que sin tener ningún vínculo con un foco de infección se encuentran "gravemente enfermas" y han dado negativo en los test de otros virus.



Sobre la cuarentena preventiva y obligatoria, explicó que esta incluye a personas que han estado en países con niveles 2 y 3 de acuerdo a las autoridades sanitarias estadounidenses; que han estado cerca, pero no directamente expuestas a una persona que ha dado positivo, y no tienen síntomas, y a aquellas personas que las autoridades médicas crean que puede ser necesario que estén aisladas.



El aislamiento obligatorio está reservado para las personas que han dado positivo, las que han estado en contacto directo (1,8 metros) con alguien que padece la enfermedad, las que han regresado de un país con niveles 2 y 3 y presenten síntomas y en caso de que las autoridades lo crean oportuno.