Cede desempleo entre paisanos en EU

Durante el primer bimestre de este año el ritmo de la actividad económica en Estados Unidos propició nuevos avances en materia de empleo para trabajadores mexicanos migrantes, dijo el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Con ello se atenuó la fuerte caída que había registrado como consecuencia de la pandemia de Covid-19 en marzo y abril de 2020, señaló.

El avance del empleo de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos se reflejó en una disminución gradual de su tasa de desempleo, misma que había registrado un fuerte repunte en abril del año pasado, indicó. Durante el primer bimestre de 2021 la tasa de desocupación de los paisanos promedió 7.08%, con lo que se mantuvo por debajo de la correspondiente al total de la población hispana, que fue de 8.53%, agregó.

El reporte elaborado por el centro que funge como asociación de bancos centrales de América Latina y el Caribe menciona que lo anterior se compara favorablemente con la tasa de desempleo de 16.5% que tenían hace un año los migrantes mexicanos en medio del confinamiento, cuando se decretó la pandemia de coronavirus. Refirió que durante 2020, como consecuencia del Covid-19, la ocupación de los trabajadores mexicanos presentó una severa contracción en marzo y abril. No obstante, inició una gradual recuperación a partir del quinto mes del año pasado.

Así, de mayo a febrero, el nivel de empleo se incrementó de manera acumulada en un millón 109 mil 699 ocupaciones y en 19.5% con relación al nivel observado en abril de 2020, subrayó. Ese avance se integró de 840 mil 505 ocupaciones, en hombres, y de 269 mil 194, para mujeres, cifras que implicaron alzas de 22.8% y 13.4%, respectivamente, con relación a abril 2020.

CEMLA detalló que la mejoría del empleo de los hombres fue el resultado neto de un decremento de 113 mil 785 ocupaciones de tiempo completo y un aumento de 112 mil 134 de parciales. En el mercado laboral femenino la disminución anual de la ocupación reflejó descensos anuales tanto de las ocupaciones de tiempo completo como de tiempo parcial. El avance del empleo de mexicanos migrantes ha sido menor en el caso de las mujeres.

Ello se explica por una mayor concentración de la ocupación de ellas en sectores en que la pandemia todavía sigue limitando su recuperación, ponderó. Señaló que las mujeres se han visto afectadas por desempeñarse en trabajos que requieren estar presentes, como alimentos en restaurantes, recreación y hospedaje, servicios en hogares, comercio al menudeo y mayoreo, así como educativos. No obstante, destacó que el envío de remesas de los paisanos hacia sus hogares de origen no se detuvo, incluso se aceleró, lo que sostuvo el ingreso familiar durante la pandemia en 2020.