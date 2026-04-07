Celebran la tradición de Pascua en Washington

Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, recibieron este lunes a cientos de niños en la Casa Blanca para celebrar el Lunes de Pascua, que este año se celebró en conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos pero a su vez estuvo marcado por la incertidumbre en torno la guerra de Irán.

Ante la multitud de niños, padres y la cantidad de decoraciones y preparativos listos para la actividad del día, Trump, por unos minutos, quiso poner el foco en los protagonistas del evento: los huevos de Pascua.

La tradición de celebrar una carrera en la que los niños hacen rodar huevos por el pasto con ayuda de una cuchara en lunes de Pascua se remonta a 1878, por una ocurrencia del entonces presidente Rutherford Hayes, quien decidió invitar a un grupo de infantes a jugar en los jardines de la residencia presidencial.

Casi siglo y medio después, la escena apenas ha cambiado: los niños siguen compitiendo por empujar huevos de colores con cucharas de madera, entre risas y gritos de aliento. En este caso, la primera dama también participó en algunos de los juegos con los pequeños.

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Varias figuras destacadas de la Administración trumpista -entre ellas el director del FBI, Kash Patel y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Millerasistieron también al evento.