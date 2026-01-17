Celebran Mercosur-UE histórico acuerdo
RÍO DE JANEIRO.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebraron el viernes la esperada firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y cuatro países sudamericanos, que se llevará a cabo el fin de semana en una ceremonia a la que Lula no asistirá.
Este es el primer gran acuerdo comercial para el Mercosur, que incluye las dos economías más grandes de la región, Brasil y Argentina, junto con Paraguay y Uruguay. Se espera que los dos bloques firmen formalmente el pacto comercial este sábado en una ceremonia en Paraguay. Bolivia, el miembro más reciente del Mercosur, no participó en las negociaciones, pero podrá unirse al acuerdo en los próximos años.
Los medios locales informaron que los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Yamandú Orsi, de Uruguay, estarán presentes en la ceremonia organizada por Santiago Peña, de Paraguay, pero Lula decidió no hacer el viaje a la capital Asunción.
En su lugar, el mandatario brasileño estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.
