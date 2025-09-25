Centro de detención de inmigrantes en Chicago enfrenta acusaciones de condiciones inhumanas

CHICAGO (AP) — Un edificio tapiado en un pequeño suburbio de Chicago se ha convertido en la línea del frente de una ofensiva federal contra la inmigración, con crecientes acusaciones de que la instalación destinada a procesar a los arrestados es, de hecho, un centro de detención plagado de condiciones inhumanas.

La administración Trump ha enfocado en el área de Chicago su más reciente oleada de operaciones migratorias, alardeando de cientos de arrestos en las últimas tres semanas.

Familiares, abogados y activistas están preocupados por los relatos de los inmigrantes sobre lo que sucede una vez que están dentro del edificio de ladrillo en Broadview. Las protestas, que antes eran rutinarias fuera del edificio, han crecido en las últimas semanas, con agentes federales utilizando agentes químicos y fuerza física para hacer retroceder a los manifestantes.

Los defensores dicen que hasta 200 personas están ahora retenidas allí, algunos hasta por cinco días en un espacio que no tiene duchas ni cafetería. Los inmigrantes informan que reciben poca comida, agua y acceso limitado a medicamentos. La comunicación, incluso con abogados, es limitada.

"Es un agujero negro", afirmó Erendira Rendón de The Resurrection Project, que ha recibido solicitudes de ayuda legal de casi 250 inmigrantes arrestados. "No puedes llamar al centro. No puedes hablar con nadie".

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no respondieron a numerosas solicitudes de información sobre el centro en las últimas semanas, incluyendo el jueves, y han negado solicitudes de visitas. Aunque la agencia publica cuántas personas están en centros de detención, el de Broadview no está listado.

Preguntas rodean al centro

Broadview, un suburbio donde residen unas 8.000 personas, también ha sido el sitio del centro federal de procesamiento de inmigración durante décadas. Ubicada en un corredor industrial, la instalación ha provocado frecuentemente protestas pacíficas y se ha convertido en la escena de despedidas llorosas antes de que las personas sean deportadas.

Pero las preguntas sobre su uso han crecido desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo deportaciones masivas.

Illinois tiene unas de las leyes de santuario más estrictas del país, prohibiendo ampliamente la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración, incluyendo para la detención.

El estado prohibió la detención de inmigrantes en 2021, cuando terminó los acuerdos de cooperación local entre el gobierno federal y las cárceles de los condados. Illinois prohibió la detención privada en 2019 tras intentos fallidos de construir una nueva instalación de detención y no hay centros federales de detención de inmigrantes en el estado.

Las autoridades de Illinois han alegado durante meses que los inmigrantes son retenidos en el centro de procesamiento durante días y se les dice que duerman en el suelo, incluso en el baño.

El legislador federal Jesus "Chuy" Garcia fue parte de un grupo de demócratas de Illinois que intentaron visitar la instalación en junio.

"Señalamos que este ha sido un centro de procesamiento, pero de hecho las personas que han estado detenidas allí durante varios días nos han compartido que en la práctica es un centro de detención", expresó. "No es adecuado para ser un centro de detención".

Comida limitada y espacios abarrotados

Brenda Perez dijo que agentes del ICE arrestaron a su esposo este mes en el sur de Chicago mientras se dirigía a trabajar como mecánico. Al final, ella pudo confirmar que estaba en Broadview cuando lo vio en un video de redes sociales grabado afuera del centro.

En breves llamadas, él le dijo que no podía dormir porque había demasiadas personas para acostarse. Informó que pasó 24 horas sin comida y recibió una botella de agua.

"Les rogaba por comida y agua porque tenía hambre y mucha sed y simplemente lo ignoraban", dijo ella, llorando. Luego fue trasladado a una cárcel en Michigan.

Defensores de los inmigrantes también afirman que la administración Trump está tratando de hacer que las condiciones sean insoportables para que las personas acepten deportarse. Las autoridades están tratando de expandir el espacio de detención en cárceles de condado cooperantes en los estados vecinos de Kentucky, Wisconsin e Indiana.

Giselle Maldonado, de 23 años, dijo que sus dos tíos fueron retenidos en la instalación de Broadview durante dos días la semana pasada antes de ser deportados a Tijuana, México.

Maldonado describió las condiciones como "feas", y contribuyeron a que ellos firmaran rápidamente los papeles de deportación en lugar de abogar por sí mismos.

"Estaba abarrotado", comentó. "No los alimentaban bien. No les daban agua cuando pedían agua. Estas luces brillantes estaban encendidas las 24 horas del día, los siete días de la semana, y no podían dormir".

Choques con la comunidad

El centro ha causado dolores de cabeza para los líderes del pueblo. Aunque la comunidad a 19 kilómetros (12 millas) de Chicago es pequeña, sus negocios pueden atraer hasta 55.000 trabajadores.

La fuerza policial de Broadview, compuesta por 25 oficiales, se enfoca cada vez más en la instalación para ayudar a manejar las protestas.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas. Los manifestantes han cerrado el paso a vehículos, y los agentes federales han respondido con tácticas agresivas, incluyendo el despliegue de agentes químicos y fuerza física. Guardias armados patrullan el techo.

"Tenemos este centro de procesamiento en nuestro pueblo y crea miedo", dijo la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido sus tácticas, citando peligro para los oficiales federales y caracterizando a los arrestados como "alborotadores".

Los funcionarios federales inicialmente le dieron a Thompson un aviso de que el centro sería utilizado como la "ubicación principal de procesamiento" para la operación. Pero las comunicaciones han sido limitadas desde entonces, incluyendo solicitudes ignoradas para ser informados si se usarían agentes químicos.

Los funcionarios federales han tapiado las ventanas del edificio, lo que provocó revisiones de los códigos de construcción de la ciudad. Después de que las protestas se volvieron tensas, las autoridades federales erigieron una cerca durante la noche que se extiende sobre una vía pública.

Las autoridades del pueblo exigieron que la cerca "construida ilegalmente" fuera removida por preocupaciones de seguridad del departamento de bomberos. Permanecía en su lugar el jueves.

La oficina del consulado mexicano es una de las pocas entidades en comunicación con las autoridades que supervisan la instalación de Broadview. Han ayudado a mexicanos detenidos a obtener medicamentos.

Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en Chicago, no quiso dar detalles específicos, citando el proceso diplomático. Pero dijo que el endurecimiento de las leyes migratorias han provocado miedo entre los mexicanos y no tienen precedentes. Señaló que el sufrimiento que se está viendo es considerable.