Charles Leclerc lidera tabla de tiempos en entrenamiento libre del Gran Premio Ciudad de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez es testigo del liderazgo de Charles Leclerc en la tabla de tiempos del Gran Premio Ciudad de México.

Por EFE

Octubre 24, 2025 09:06 p.m.
Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Charles Leclerc MON Ferrari 1:18,380

.2. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes a 0,107

.3. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 0,380

.4. Oscar Piastri AUS McLaren 0,404

.5. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,536

.6. Arvid Lindblad GBR Red Bull 0,617

.7. Esteban Ocon FRA Haas 0,658

.8. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,710

.9. Franco Colapinto ARG Alpine 0,951

10. Alexander Albon THA Williams 1,004

11. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 1,029

12. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1,092

13. Patricio O'Ward MEX McLaren 1,300

14. Frederik Vesti DIN Mercedes 1,309

15. Paul Aron EST Alpine 1,482

16. Ryo Hirakawa JPN Haas 1,693

17. Ayumu Iwasa JPN Racing Bulls 1,773

18. Luke Browning GBR Williams 1,930

19. Jack Crawford USA Aston Martin 1,991

20. Antonio Fuoco ITA Ferrari 2,474

 

