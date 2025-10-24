Charles Leclerc lidera tabla de tiempos en entrenamiento libre del Gran Premio Ciudad de México
El Autódromo Hermanos Rodríguez es testigo del liderazgo de Charles Leclerc en la tabla de tiempos del Gran Premio Ciudad de México.
Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. Charles Leclerc MON Ferrari 1:18,380
.2. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes a 0,107
.3. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 0,380
.4. Oscar Piastri AUS McLaren 0,404
.5. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,536
.6. Arvid Lindblad GBR Red Bull 0,617
.7. Esteban Ocon FRA Haas 0,658
.8. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,710
.9. Franco Colapinto ARG Alpine 0,951
10. Alexander Albon THA Williams 1,004
11. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 1,029
12. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1,092
13. Patricio O'Ward MEX McLaren 1,300
14. Frederik Vesti DIN Mercedes 1,309
15. Paul Aron EST Alpine 1,482
16. Ryo Hirakawa JPN Haas 1,693
17. Ayumu Iwasa JPN Racing Bulls 1,773
18. Luke Browning GBR Williams 1,930
19. Jack Crawford USA Aston Martin 1,991
20. Antonio Fuoco ITA Ferrari 2,474
arh/apa
