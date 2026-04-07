China busca mostrar diplomacia

Washington, DC.- China está intensificando su diplomacia sobre la guerra con Irán, al presentar una propuesta de cinco puntos junto con Pakistán, recabar apoyo de países del golfo Pérsico y oponerse a una propuesta de Naciones Unidas para usar cualquier fuerza necesaria para abrir el estrecho de Ormuz.

Se trata del más reciente impulso de China para asumir un papel más destacado en los asuntos globales, aunque podría resultar más retórico que sustantivo, ya que Estados Unidos parece no estar interesado en los esfuerzos de Beijing.

"La guerra con Irán es la prioridad de todos los países dentro y fuera de la región", explica Sun Yun, director del programa sobre China en el Stimson Center, un centro de estudios con sede en Washington. "Es una oportunidad que China no dejará pasar para demostrar su liderazgo e iniciativa diplomática".

Por ahora, China está más protegida que otros países frente a la disrupción en el estrecho de Ormuz, dado que ha diversificado sus fuentes de energía y reducido su dependencia de los combustibles fósiles.

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China depende de Irán para apenas un 13% de sus importaciones de petróleo, y Beijing está trabajando con Teherán para permitir el paso de buques chinos.