China detecta 17 nuevos casos de covid-19, todos "importados" de otros países

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 17 nuevos casos de covid-19 este jueves, todos ellos "importados" desde otros países.



Los casos procedentes de otros países registrados se detectaron en Fujian (sureste, 6), Shanghái (este, 4), Shaanxi (centro, 3), Cantón (sureste, 2), Pekín (noreste, 1) y Sichuan (centro, 1).



Las estadísticas nacionales incluyen hoy también un caso "sospechoso" en Tianjin, aunque las autoridades de esa ciudad nororiental informaron esta misma mañana de hasta cuatro nuevos contagios locales y anunciaron que han añadido la comunidad donde esas personas residían a la lista de "zonas de alto riesgo" y que han cerrado temporalmente un hospital y otras instalaciones que los infectados habían visitado recientemente.



No obstante, esos cuatro contagios no han sido recogidos, por el momento, por la Comisión Nacional de Sanidad, que podría agregarlos al balance en el parte de mañana, sábado.



Con la suma de los 14 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (todos ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 373, de los que 363 son "importados".



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del jueves), se dio de alta a 20 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



De este modo, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 311, de los cuales uno se encuentra en estado grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, inamovible desde mediados de mayo.



Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado oficialmente 86.398 personas infectadas en China, de las que 81.453 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 875.061 contactos cercanos con infectados, de los cuales 12.412 continúan en observación.