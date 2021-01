China suma 106 contagios locales entre los 118 nuevos casos de la covid-19

Ante las críticas en redes sociales al excandidato por la vía independiente a la alcaldía de Atitalaquia, Hidalgo, Javier Gómez Pichardo, quien posteó una fotografía donde le aplicaban la vacuna contra Covid-19, este aseguró que cumplía con los requisitos ya que pese a estar desempleado podría ser llamado a trabajar en cualquier momento.

El también candidato a regidor por Movimiento Ciudadano se vio envuelto en una polémica luego de que publicara en redes sociales que había sido beneficiario de la vacuna Pfizer al ser trabajador de Petróleos Mexicanos.

"Quizás no todos saben que entré a Petróleos Mexicanos en el 2012 y desde mi primer día trabajé en los servicios médicos del HGT. Me siento muy afortunado de poder recibir la vacuna contra el Covid-19".

El reclamo se dio luego de que previamente había comentado que se encontraba desempleado desde hace siete meses, por lo que solicitaba si alguien le podía avisar de algún trabajo.

Ante ello, los usuarios arremetieron al señalar que si no trabajaba no se encontraba en la primera línea de combate a la pandemia para quienes está destinada la vacuna en esta primera etapa, ante ello presumieron que existió algún tipo de corrupción del personal de Pemex que le aplicó el biológico.

En una de las publicaciones aceptó que fue egoísta, sin embargo, dijo que sólo siguió instrucciones del subdirector y director del HGT quienes enviaron un cuestionario y una vez que se llenó ellos determinaron quién era candidato a la vacuna.

Además dijo que no fue el único que recibió la vacuna sin estar en primera línea de la lucha contra la pandemia. Más tarde a través de un comunicado reiteró que contaba con los requisitos para poder ser vacunado.

Aseveró que en cualquier momento pueden llamarlo a trabajar nuevamente a un hospital y aunque dijo no tener un contrato indefinido lo han llamado para cubrir incapacidades, ya que cuenta con contratos temporales o en Pemex esto equivale a ser un trabajador transitorio.