Ciclón tropical mata a 31 personas en Madagascar

Antananarivo.- Ascienden a 31 las personas muertas tras la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar en la jornada del martes, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.

De acuerdo con el último balance del organismo, 36 personas resultaron heridas y al menos cuatro permanecen desaparecidas debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora, que afectaron especialmente a la ciudad portuaria de Toamasina, la segunda más poblada del país insular, donde tocó tierra el ciclón.

La BNGRC indicó que el fenómeno afectó a unas 250.000 personas, de las cuales 6.870 tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que amplias zonas de la ciudad permanecen sin suministro eléctrico, cuyo restablecimiento se prevé para el domingo próximo.

La catástrofe impactó en el 80 por ciento de la ciudad, según detalló la ministra de Estado para la Refundación de Madagascar, Hanitra Razafimanantsoa.

Se prevé que Gezani toque tierra en el África austral el viernes, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas.