Científicos inauguran el primer depósito global de núcleos de hielo de montaña en la Antártida

ROMA (AP) — Científicos en la Antártida inauguraron el miércoles el primer depósito global de núcleos de hielo de montaña, preservando la historia de la atmósfera de la Tierra en una bóveda congelada para que las futuras generaciones la estudien mientras el calentamiento global derrite los glaciares en todo el mundo.

Un núcleo de hielo es como una cápsula del tiempo atmosférica, que contiene información sobre los cambios pasados de la Tierra en un archivo climático congelado. Debido a que los glaciares globales se derriten a un ritmo sin precedentes, los científicos se han apresurado a preservar los núcleos de hielo para futuros estudios antes de que desaparezcan por completo.

La Fundación Ice Memory, un consorcio de institutos de investigación europeos, inauguró el santuario congelado el miércoles en la estación Concordia de la Meseta Antártica. La fundación transmitió en vivo el corte ceremonial de cinta y la apertura de la cueva congelada donde se conservarán las muestras de hielo para las futuras generaciones.

Los primeros dos conjuntos de muestras de núcleos de hielo de montaña alpina fueron extraídos del Mont Blanc en Francia y del Grand Combin en Suiza y llegaron a la estación tras viajar 50 días en un rompehielos refrigerado y en un avión desde Trieste, Italia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la ceremonia de inauguración, parejas de miembros del equipo de la fundación trasladaron una caja tras otra de núcleos de hielo a la cueva, excavada profundamente en un ventisquero de nieve compactada de cinco metros (yardas) de altura a una temperatura constante de alrededor de -52 °C/-61 °F.

"Al salvaguardar muestras físicas de gases atmosféricos, aerosoles, contaminantes y polvo atrapados en capas de hielo, la Fundación Ice Memory garantiza que las futuras generaciones de investigadores puedan estudiar las condiciones climáticas pasadas utilizando tecnologías que aún no existen", afirmó Carlo Barbante, vicepresidente de la Fundación Ice Memory y profesor de la Universidad Ca´ Foscari en Venecia.

El proyecto Ice Memory fue iniciado en 2015 por un consorcio de institutos de investigación: de Francia, el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible (IRD) y la Universidad de Grenoble-Alpes, de Italia, el Consejo Nacional de Investigación (CNR) y la Universidad Ca´ Foscari en Venecia, y de Suiza, el Instituto Paul Scherrer.

Los científicos ya han identificado y perforado núcleos de hielo en 10 sitios de glaciares en todo el mundo y planean transportarlos en los próximos años al santuario de la cueva para su conservación. El objetivo para la próxima década es elaborar una convención internacional para preservar y salvaguardar las muestras para que las futuras generaciones las estudien.

A medida que aumentan las temperaturas globales, los glaciares desaparecen rápidamente, y con ellos, también se desvanece información crítica sobre la atmósfera: desde el año 2000, los glaciares han perdido entre el 2% y el 39% de su hielo a escala regional y alrededor del 5% a nivel global, dijo la fundación.

"Estos núcleos de hielo no son reliquias... son puntos de referencia", afirmó Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. "Permiten que los científicos actuales y del futuro entiendan qué cambió, cuán rápido y por qué".