Cierre del estrecho de Ormuz elevaría precio del petróleo a 150 dólares

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La escalada del conflicto en

ha elevado el riesgo en el mercado petrolero y podría llevar el precio del crudo hasta 150 dólares por barril si se interrumpe el tránsito por el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, señaló, analista de mercado sénior de VT Markets.Explicó que el petróleo se ha convertido en un activo con impacto macroeconómico, influido no solo por la oferta y la demanda, sino también por factores como la, las decisiones de los bancos centrales y elRecordó que el precio del Brent supera los 110 dólares por barril y el WTI se mantiene arriba de los 107 dólares, el incremento más rápido desde la década de 1980. Desde el inicio del conflicto regional, ambos indicadores han registrado alzas de aproximadamente 50% y 60%, respectivamente.Al-Jawabra indicó que el principal factor detrás del repunte es laasociada al, ruta por la que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. Un cierre, incluso temporal, afectaría el flujo global de suministro.Añadió que a esta situación se suman recortes en la producción de algunos países de la región. Irak ha reducido su producción cerca de 60% y Kuwait también ha limitado su bombeo, lo que comienza a reflejarse en el mercado físico.En este contexto, el ministro de Energía de Qatar,, advirtió que unde las exportaciones energéticas del Golfo podría impulsar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril.La tensión geopolítica también ha ampliado la brecha entre el Brent y el WTI a suen dos años. El Brent, más expuesto al suministro de, ha registrado mayores incrementos, mientras que el WTI se mantiene apoyado por la producción interna de Estados Unidos.Escalada de petroprecios, conpara MéxicoDe acuerdo con un análisis de, vicepresidente de inversiones de Skandia LatAm, para México, este escenario generasobre las. Por un lado, undel petróleo incrementa los ingresos por exportaciones de crudo y fortalece la captación petrolera delAñadió que estos recursos adicionales pueden aliviar parcialmente la presión sobre el presupuesto, especialmente en un contexto donde el petróleo sigue siendo una fuente relevante de ingresos públicos.Sin embargo, explicó que el alza del crudo también presiona el costo de los combustibles que se venden en el país. México continúa importando una parte importante de las gasolinas y el diésel que consume, principalmente desde Estados Unidos, por lo que el encarecimiento del petróleo se refleja rápidamente en los precios internacionales de los combustibles.Ante este escenario, el gobierno suele aplicaralsobre Producción y Servicios () para evitar que el aumento se traslade completamente al consumidor.Así, explicó que estas medidas ayudan a contener el precio de las gasolinas, pero al mismo tiempo reducen los ingresos tributarios. Así, elfinal dependerá del equilibrio entre mayores ingresos petroleros y el costo presupuestario de amortiguar el aumento en los combustibles.