Cierre temporal del estrecho de Ormuz

Por AP

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
GINEBRA.- Irán anunció el martes el cierre temporal del estrecho de Ormuz para maniobras militares con fuego real en una inusual demostración de fuerza, mientras sus negociadores celebraban en Ginebra otra ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre su disputado programa nuclear.

Fue la primera vez que Irán anunció el cierre de la clave vía navegable internacional, por la que pasa el 20% del petróleo mundial, desde que Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán ya enviar buques a la región. Esto marca una nueva escalada en un enfrentamiento de semanas que podría encender otra guerra en Oriente Medio.

Mientras comenzaban las conversaciones, los medios estatales iraníes anunciaron que Irán había disparado misiles con fuego real hacia el estrecho y que lo cerraría durante varias horas "por razones de seguridad marítima".

La agencia de noticias semioficial Tasnim, que es cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar, indicó que misiles lanzados dentro de Irán ya lo largo de su costa alcanzaron sus objetivos en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní informó que las conversaciones habían concluido tras casi tres horas.

   Sobre las negociaciones, la televisión iraní informó que las negociaciones con Estados Unidos serán indirectas y se centrarán solo en el programa nuclear de Irán, no en políticas internas, incluida su represión de los manifestantes el mes pasado.

