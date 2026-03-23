Cisjordania vive nuevo episodio de violencia

Ramala, Cisjordania.- Colonos israelíes arrasaron durante la noche del sábado y hasta el domingo varias aldeas palestinas, donde destrozaron autos, provocaron incendios e hirieron a varios hombres en un nuevo brote de violencia en la ocupada Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA reportó el domingo ataques en al menos seis comunidades. La Media Luna Roja Palestina indicó que al menos tres palestinos en la aldea de Jalud sufrieron heridas en la cabeza por golpizas y fueron hospitalizados tras enfrentarse a colonos, entre los que también se reportaron heridos.

La violencia estalló al tiempo que el gobierno de Israel sigue adelante con un plan de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los ataques de colonos se han intensificado junto con un aumento más amplio de la violencia desde que comenzó la guerra con Irán.

Por otro lado, al menos cuatro agentes de la policía palestina -dependiente del Gobierno de Hamás- han muerto este domingo mientras realizaban una misión oficial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

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El bombardeo israelí también dejó a otras diez personas heridas, entre las cuales se encontrarían más miembros de la policía.

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional de Gaza, por su parte, confirmó el ataque contra el vehículo policial en un comunicado de prensa, y agregó que se produjo mientras los agentes realizaban una misión oficial en el campamento de refugiados de Nuseirat.