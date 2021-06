Ciudadano estadounidense demanda al ICE por detenerlo

SEATTLE (AP) — Un ciudadano estadounidense naturalizado demandó el viernes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) porque la agencia lo tuvo detenido durante una semana a pesar de tener su pasaporte con él e insistir reiteradamente en que era estadounidense.



El Northwest Immigrant Rights Project presentó la demanda en una corte federal de distrito a nombre de Carlos Ríos, identificado como oriundo de Mexicali, México, y quien está en Estados Unidos desde la década de 1980 y se naturalizó estadounidense en el año 2000.

"No puedo comprender por qué fui detenido y por qué nadie me escuchó", dijo Ríos en un comunicado de prensa emitido por el grupo. "Tenía conmigo mi pasaporte de Estados Unidos y se lo dije a los agentes de inmigración varias veces. Espero que esta demanda pueda hacer una diferencia para asegurar que otros no sean sujetos a un trato tan terrible e ilegal por agentes de inmigración de Estados Unidos".

La demanda indica que Ríos fue detenido cuando viajaba en su motocicleta en el condado Pierce en noviembre de 2019 bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad. Cuando fue liberado de prisión al día siguiente, dos agentes del ICE lo estaban esperando.

Sin identificarse, lo detuvieron y llevaron al centro de detención en Tacoma, operado por una empresa privada con ánimo de lucro, según la demanda.

Ríos dijo que varias veces les pidió a los agentes y guardias que revisaran su pasaporte, que estaba entre las pertenencias que le confiscaron. No fue sino hasta una semana después cuando fue transportado a una oficina del ICE en Tukwila que agentes del ICE tomaron sus datos biométricos, revisaron sus antecedentes y cayeron en la cuenta de que era estadounidense.

Fue en ese momento cuando finalmente lo liberaron, dice la demanda.

La agencia no respondió de momento un correo electrónico enviado el viernes en busca de comentario.

Según la demanda, Ríos estuvo aislado y los guardias amenazaron con sedarlo. Tuvo que pagar 700 dólares para recuperar su motocicleta por el tiempo que estuvo en el depósito vehicular y, mientras estuvo detenido, perdió la oportunidad de empezar un nuevo empleo como soldador.

Actualmente trabaja como soldador en el Puerto de Everett.

"A pesar de ser ciudadano estadounidense, el ICE lo privó de su libertad durante una semana, infringiendo su sentido de seguridad y de pertenencia a este país, demostrando en la práctica que no era un ciudadano de lleno", dice la demanda. "Los individuos que detuvieron al señor Ríos ignoraron sus afirmaciones de que era un ciudadano estadounidense y lo dejaron preguntándose qué le sucedería".

La demanda solicita indemnización por detención sin causa razonable, privación ilegal de la libertad, negligencia y otras acusaciones.