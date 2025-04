Postura de Claudia Sheinbaum ante los aranceles de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la imposición de aranceles a todo el mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que ella no cree en "el ojo por ojo, diente por diente", pues indicó que eso siempre lleva a una mala situación.

A pegunta expresa en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que se tiene que continuar con el diálogo, afrontar esta situación y buscar lo mejor para México.

"No creemos en el `Ojo por ojo, diente por diente´, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de `me pusiste, te pongo´, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación.

"Siempre puede haber aranceles a uno u otro país, pero lo más importante mi responsabilidad como Presidenta, es el pueblo de México, y por supuesto que en eso va la relación con Estados Unidos y con todos los países del mundo", declaró.